頒亞洲民主人權獎 蘇嘉全：台灣不能走回威權的老路

（台灣英文新聞 / 鄧佩儒 台北採訪報導）由台灣民主基金會籌辦的亞洲民主人權獎，於今（10）日國際人權日假台北賓館舉行頒獎典禮，獲獎的組織為來自馬來西亞的「乾淨與公平選舉聯盟2.0」，由該組織主席阿杜拉（Maria Chin Abdullah）代表領獎，並獲得10萬美元的獎助金。

台灣民主基金會表示，乾淨與公平選舉聯盟2.0（Coalition for Clean and Fair Elections, BERSIH 2.0）成立於2009年，長期堅持推動選舉改革，超越黨派、族群以及宗教，已成為馬來西亞社會改變的主要力量。

台灣民主基金會董事長暨立法院長蘇嘉全表示，乾淨與公平選舉聯盟2.0，其組織與活動經過嚴格的國內外專家審查，從眾多競爭者之中脫穎而出。

蘇嘉全指出，台灣在民主轉型的道路上，也經歷過無數的血汗及艱辛，過去的選舉制度、選務程序，也曾不近公平與良善，但在透過各項改革與修法，讓選舉更加符合公平正義與社會期待，也因此台灣今日才能夠成為新興民主國家的典範。

蘇嘉全接著說，期待乾淨與公平選舉聯盟2.0今日的獲獎，能鼓舞他們在民主改革的路上持續堅持下去，成為亞洲地區所有追求公平選舉組織的一盞明燈。

蘇嘉全最後表示，台灣即便已經是成熟的民主國家，但改革的腳步依然沒有停下。立法院在11月三讀通過國家人權博物館組織法，可以期待在不久的將來，台灣會誕生一座國際級的人權博物館，將威權時期的史料文物攤在陽光下，讓人民一一檢視，它將會提醒我們，這個民主國家是如何才能走到今日，更會警惕這塊土地上的後世子孫，永遠也不能走回威權的老路。

阿杜拉致詞表示，馬來西亞政府至今起訴了許多對政府有所批判的人士，破壞了言論自由。

阿杜拉指出，數以千計的馬來西亞人被當局逮捕或是遭受毒打，也有些人因為和乾淨與公平選舉聯盟2.0有接觸或參與組織活動，而失去工作。

儘管如此，阿杜拉說，乾淨與公平選舉聯盟2.0自成立以來，還是做出許多突破，像是大力推動和平的街頭抗爭，讓走出街頭變成一項全民運動，而政府的改革也成了國家重要議題，也因此國會中成立了一個委員會，要處理選務改革。

台灣民主基金會成立於2003年，其業務包括發表民主與人權相關的期刊和研究報告、舉辦國際論壇，以及辦理亞洲民主人權獎的評選工作。