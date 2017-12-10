【買下歷史】前東德沒落村莊　500萬台幣售出

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）德國東部一個原本屬於東德共產黨管轄的小村莊愛爾溫（Alwine），當地時間9日在柏林一場拍賣會中，以14萬歐元（約台幣500萬元）整個賣出。

交易的內容，包括村內的道路，以及僅有的15位居民 ，所居住的老舊房舍。​這些居民多半是退休老人。

這塊1.6萬平方公尺的土地，在東德共產黨時代，曾是歐洲最古老的煤球廠所有。當時村內有50位居民，部分居民就在煤球廠工作。

但自從柏林圍牆倒塌，東西德統一後，煤球廠在1990年關門歇業，這個村子也開始沒落。年輕人紛紛出走，到西德去找尋更好的前途。

2001年一對兄弟買下這個村莊，但並沒有任何建樹。村內沒有商店，對外也沒有交通路線，兄弟當中的一人去世之後，這個村子就被公開標售。

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愛爾溫村位在柏林南方120公里處，車程約兩小時，Karhausen拍賣公司所訂的底標是12.5萬歐元 (約440萬台幣)。Karhausen拍賣公司說，對這村莊有興趣的人不少，還有許多來自國外的人士洽詢。

不過真正投標的只有一人，就是得標的這位匿名買主。買主表示，他希望為這個村莊僅存的居民做點事情，希望他們能過更好的生活。

這個村莊的故事，也反映出前共產黨統治的東德境內，許許多多村鎮在東西德統一27年後，普遍的命運。

而村莊的新主人，也等於買下了德國歷史的一小部分。