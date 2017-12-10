世界人權日 蔡英文頒證書感謝政治受難者及家屬

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）每年國際人權日（12月10日），世界各地都會舉辦各式活動，緬懷過去為人權奮鬥的志士，也藉此將目光聚焦在其人權正受迫害的個人及團體。而台灣文化部國家人權博物館籌備處於週日上午假台北賓館舉辦的「2017年世界人權日紀念活動」，除了邀請228時期受難者及家屬、戒嚴時期海內外救援人士等與會，總統蔡英文也出席頒發「文物感謝狀」及「回復名譽證書」給予威權時代政治受難者及家屬。

蔡總統致詞時表示，她要代表台灣人民向八位過去戒嚴時期為台灣政治犯及受迫害社會四處奔走的救援人士，致上最深的敬意與感謝。

針對促進轉型正義條例（促轉條例）通過後，有些人對道路及學校改名表達疑慮，蔡總統回應，轉型正義所涉及的是整個國家和社會的過去，把那一段我們共同走過的苦痛，直接簡化為改名，實在是一件很可惜的事。

蔡總統指出，轉型正義是為了和解，而非「一竿子打翻一船人，」在進行真相調查時，促轉會會用最嚴謹的態度處理，並創造一個和解社會的氛圍和對話的空間。

文化部長鄭麗君致詞時則宣布，明（2018）年5月17日綠島藝術季，以及5月18日世界博物館日之時，要同時在綠島白色恐怖紀念園區及景美白色恐怖紀念園區，正式將國家人權博物館掛牌成立。

鄭麗君表示，促轉條例三讀通過，是歷史性的一刻，也是責任的開始，在促進轉型正義的工作裡，將不義遺址轉化成博物館、保存史蹟是文化部重要的任務。

而提及近日三讀通過的國家人權博物館組織法，鄭麗君說，台灣是少數用政府機關來反省過去威權歷史的亞洲國家。

蔡總統致詞前還頒發「文物感謝狀」予郭振純先生及黃秋爽女士，感謝兩人捐贈其受迫害家屬於獄中所保存之物件，包括遺書及獄中用品等。

而獲頒回復名譽證書的郭朝先生，則由家屬郭政錩先生代為領取證書。郭朝先生兩度入獄後罹患精神分裂症，最後在1983年病逝於養護所中。

而受難者家屬代表何穎紅先生，其父親為戒嚴時期白色恐怖受難者何川，則說每年一到農曆5月13日，他與家人仍然感到心中悲苦。

何穎紅描述他在國中以前，警察每月都會至家中探訪兩次，親友間談話也得格外小心，而他今年初甫過世的母親，生前長期生活在白色恐怖的陰影當中，不太外出，也很抗拒進去公家機關。

文化部指出，2017年世界人權日紀念活動與會人士除了有政治受難者及家屬，還包括來自美國、日本及台灣多位政治迫害救援人士等約莫150人。

活動還邀請小提琴家胡乃元於現場表演，文化部表示，胡乃元為戒嚴時期遭當局判刑10年之久的胡鑫麟醫生之子。除此之外還有獨立樂團噴火器樂團，以及由政治受難者家屬組成的合唱團帶來演出。