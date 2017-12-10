【解除管制】雪霸聖稜線　107年1至3月試辦開放登山

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）雪霸國家公園實施雪季管制出現變革，封閉3年的聖稜線，將於107年1月至3月試辦開放申請。雪管處呼籲山友自律，做好登山計畫、風險評估及應對裝備，方可一窺雪季高山之美。



中央社日前引述雪霸國家公園管理處長鍾銘山表示，不同於以往的雪季管制，雪霸國家公園107年雪季期間，改採「服務與開放精神」暫代管制作為。

除試辦開放聖稜線申請外，雪季攀登領隊無須另外檢附相關雪訓證明資料。當雪山圈谷降雪量達20公分以上，也將試辦圈谷指定地點，供雪地訓練隊伍紮營使用。



雪管處指出，107年雪季管理服務期限自1月3日至3月31日，視實際雪況調整。申請人數須3人以上。封閉3年的聖稜線採試辦性質開放申請，須檢附登山計畫書與風險評估表備查，一般雪地攀登隊伍如隊員裝備不符規定但仍欲入園者，風險由個人或隊伍自行承擔。



雪管處說，雪季期間申請入園仍須依照登山路線分級入園規定，提供相關登山經驗證明，同時呼籲山友「自律」落實無痕山林、保護山林。

更重要的是以安全為首要，行前審慎評估天氣風險、做好充分準備，才能一窺雪季高山之美。

而要真正落實「無痕山林」生態永續精神，除了帶走垃圾、廚餘，也別忘了自身產出的「廢棄物」。