【繪聲繪影】朝鮮半島戰雲密布？　中共軍隊現身吉林引熱議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）近日網路上有一段影片顯示，大批中共軍人出現在中國與北韓邊境的吉林省。再加上12月6日，中共吉林機關報《吉林日報》在第5版整版發表題為「核武器常識及其防護」的文章，讓人猜測朝鮮半島戰雲密布。

大紀元網站報導，北韓近日試射洲際導彈後，朝鮮半島局勢再次升溫，戰爭大有一觸即發之勢。北京當局派副外長、軍委副主席分別出訪美國、俄羅斯，應對北韓危機。

12月6日《吉林日報》全版登載核武常識及其防護的文章，則讓許多網友表示困惑，中共當局是要繼續搞所謂的「抗美援朝」，還是要配合川普來一個「抗朝援美」呢？

12月7日，Twitter上出現一段影片聲稱，有大批中共軍人現身中國與北韓邊境的吉林省。

影片上大批中共軍人身背行軍包，伴隨行軍歌曲，排著長長的隊伍穿街過市。路邊行人想拍照但是被告知「不許照相」。大紀元報導稱，街道一旁停留的車輛牌照為吉H， 這個標示屬於吉林省延邊朝鮮族自治州。

​有人憂心忡忡說：「到底是去援助朝鮮呢？還是等待美國統一號令呢？不同的選擇決定中國不同的命運啊！」

也有網友分析，如果美國襲擊了北韓，中共必命令軍人當炮灰衝到平壤，去毀滅一切中共曾經支持北韓的罪證，來逃避全世界的制裁。

也有人認為，中方軍隊主要是防止被打垮的北韓軍隊進入東北，一旦進入東北，必須立即解除其武裝。

有網友譏諷中共說：面對金三胖，打「老朋友」是為不忠，護「老流氓」是為不義，陷入如此尷尬的境地，才知道原來自己也是個流氓。

還有人嘲諷，如果中朝(北韓)一旦開戰，世界上兩個邪惡的政權將會一起結束。

不過另外也有網友認為，這個影片並不能說明中共軍隊做好戰爭準備，「不讓拍照，卻高歌猛進？這是去橫店（拍戲）嗎？」

大紀元引述前中共總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤發文說： 「所謂抗美援朝，是毛澤東輸出革命的第一個也是最大的嘗試，」他認為抗美援朝是中共在全世界犯下的天大錯誤， 「其惡果是扶植了一個金家王朝，害苦了南北朝鮮，害苦了中國，也害苦了整個國際社會。」他認為如何對待朝鮮，是擺在習近平19大後的第一個決定性的考驗。