台灣文學獎 母語創作更顯鄉土情懷

（台灣英文新聞 / 鄧佩儒 台南採訪報導）2017年台灣文學獎於週六（9）下午在台南國立台灣文學館舉行盛大贈獎典禮，除了表揚當代台灣作家的創作之外，還邀請劇團演出2015年劇本金典獎作品，台灣國寶級歌手楊秀卿也帶來招牌唸歌表演。

台灣文學獎被譽為是台灣文壇最重要的獎項之一，除了競爭激烈，高額的獎金也使得獎項備受矚目。

台灣文學館館長廖振富致詞時表示，為了鼓勵更多創作者用他們的母語創作，過去三年一輪輪流舉辦的客語、台語及原住民漢語短篇故事金典獎，從今年起改為每年舉辦。

文化部長鄭麗君今日全程參加典禮，她在致詞時提到，近年來有越來越多台灣文學作品外譯，代表台灣文學正在走出去，與世界分享，此時台灣的文學更要札根。

鄭部長表示，透過國家語言發展法以及台灣文學獎等方式，政府要持續支持母語創作。

此次獲得原住民漢語短篇故事金典獎的林泠 (Nakao Eki Pacidal)，透過影片表示她的作品描述的是一名年輕女子回鄉的故事，透過一些與族人的互動及活動，女子對於故鄉有更深刻的認知。

評審董述明教授則是向台灣新聞英文記者說明，原住民族作家使用漢語寫作是為了觸及更多讀者，讓更多人知道他們的故事及想法。

董教授指出，原住民族語言並沒有書寫系統，若是各族作家都用原住民族語羅馬字寫出他們各自的族語，等於是「建立16道高牆」。

摘下金典小說獎並抱走一百萬獎金的作家連明偉，由於人在國外，由姊姊代為領獎且發表感言。

連明偉的得獎作品《青蚨子》，與其他類別的得獎作品，皆是書寫土地與人之間的關係，且詞語間反應作者個人的生命經歷。

週六的頒獎典禮除了表揚臺灣作家的創作之外，還邀請高齡98歲但充滿活力的阿婆楊秀卿帶來唸歌表演。

俐落地彈著月琴，搭配同伴的二胡演奏，楊秀卿為文學獎特別準備的唸歌內容，精彩又趣味，也迎來觀眾熱烈地掌聲。

另外，原住民族歌手巴奈·庫穗（Panai Kusui）與手持「沒有人是局外人」布條的友人，也現身代為領取入圍證書，巴奈長期爭取原住民族土地所有權，她在接受主持人訪問時則表示沒有土地，就沒有創作。