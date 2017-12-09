中國公使嗆武力統一　我外交部：脅迫恫嚇無助兩岸正面發展

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國駐美公使李克新，美東時間8日在華府中國駐美大使館，舉行中國十九大與美國總統川普訪中之行說明會，邀請200多名中國留美學生、台僑及媒體參加。

自由報導，李克新指出，美國國會通過的國防授權法，要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神。他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。

對此我外交部發言人李憲章9日表示，美國政府未來如何落實2018會計年度國防授權法案內容，外交部無法代美方說明。但中國官員屢次以脅迫及恫嚇方式傷害兩岸人民情感，實無助於兩岸關係正面發展。

大紀元引述淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正，接受採訪時表示，之前美國總統川普政府上任後，宣布對台軍售，當時中共駐美大使崔天凱就說美國「屢教不改」，好像老師罵學生，或是父親罵兒子，這都是外交上他必須對美國行政部門表達立場。

黃介正說，更重要的一點，李克新也是講給中國國內聽，表達他們立場沒有放軟。

黃介正還說，李克新的談話最主要顯示出，中國對美工作上的無奈。意即美國的行政部門與國會，尤其是國會的友台勢力還是非常強大，所以在立法過程中，中方無法阻擋美國國會有關《國防授權法》中一些友台的文字，「沒辦法在立法過程中把它搓掉」，所以才會發表比較重的措辭。

另一方面，自由引述台灣媒體詢問，台灣公民李明哲，在中國被以顛覆國家罪名遭重判，中華文化復興總會副秘書長張鐵志無法入境香港，中共軍機不斷進入台灣航空識別區，讓台灣人感覺在十九大後中國對台政策更緊縮。

李克新答覆時說，十九大中的對台政策，還是要朝和平統一方向邁進，包括對台灣民眾提供各種機會，心靈的契合，中國展現肌肉性或強硬的一面，跟以前沒有太大變化。只是現在中國的國力不一樣了，決心更大，但是以極端方式以武力實現統一，是最後的手段。