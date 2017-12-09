【AI元年】台灣AI聯盟成立　副總統盼引領產業走向世界

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）國家實驗研究院昨(8)日在高雄成立「人工智慧產學研聯盟」，搭建產官學研平台，推動人工智慧產業發展。副總統陳建仁南下出席成立大會，期勉聯盟引領台灣AI產業走向世界。

中央社報導，人工智慧（AI）被視為未來國家競爭力的關鍵，以及第四次工業革命核心。為協助國內人工智慧產業發展，科技部轄下的財團法人國家實驗研究院，昨上午在中山大學舉行「人工智慧產學研聯盟」成立大會，陳副總統與國研院董事長楊弘敦、立委陳其邁等人，同台進行聯盟成立儀式。



陳副總統致詞表示，台灣具有前瞻的技術和完整的產業鏈服務，未來可拓展包含智慧交通、智慧醫材及智慧製造等應用領域，人工智慧具有極大發展潛力。



他說，政府也擬定策略深耕AI科技，期望從人才、技術、場域及產業等面向，建構台灣AI創新生態圈，提升人工智慧的研發服務、創意實踐、創新加值、產業領航及社會參與。他並期勉聯盟引領台灣AI產業走向世界。

圖片來源:中央社

聯盟召集人、國研院董事長楊弘敦指出，人工智慧是世界各國發展的重要目標之一，台灣更將今年視為AI元年，政府相當重視AI的推動與發展。成立產學研聯盟搭起產、學、官、研各界的橋梁，讓學術研究得以與產業需求結合，共同推動人工智慧發展，帶動國家科技發展與成長。



經濟部工業局長呂正華說，台灣半導體產業界看好智慧系統應用市場發展，持續擴大投資人工智慧、5G無線通訊、物聯網、車聯網/自駕車、VR/AR等領域。工業局也推出建立智慧系統與晶片的關鍵技術與平台等策略，結合培育AI人才與法規鬆綁、智慧系統整合輸出，期望台灣成為全球智慧科技價值鏈的重要夥伴。