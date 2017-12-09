【近年最慘】聯合國維和部隊剛果遇襲　至少15死

（臺灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）​週四（7日）下午，位於剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）東部北基甫省（North Kivu Province）的聯合國維和部隊，遭到伊斯蘭極端分子武裝攻擊，造成15名聯合國維和部隊隊員，以及5名剛果政府軍人死亡。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，另有超過50名聯合國維和部隊隊員受傷，其中多人受傷嚴重，死亡人數恐怕還將攀升。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，這是近年來聯合國維和行動遭遇到最慘烈的攻擊，並認為武裝分子的攻擊行動已經足以被冠上「戰爭罪行」（war crime）。

「今天是整個聯合國大家庭很悲傷的一天…我徹底且強烈的譴責這場攻擊。」古特雷斯表示。

據了解，死亡的聯合國維和部隊隊員皆為坦尚尼亞（Tanzania）籍。對此，坦尚尼亞總統也表示他感到「震驚與難過」。

根據報告，聯合國目前認為民主同盟軍（Allied Democratic Forces），一個當地信奉伊斯蘭基本教義，並在過去多次使用暴力為手段的的民兵組織，為此次攻擊的兇手。

民主同盟軍在過去的幾個月已經多次攻擊聯合國維和部隊以及當地剛果的政府軍。今年九月，一名聯合國維和部隊隊員在一場攻擊中死亡。

聯合國在世界各地的維和部隊當中，剛果民主共和國的部隊規模最大。目的是希望剛果向來動盪的東部能維持穩定與和平。

剛果民主共和國近年來，因為經濟的衰退，以及越來越不穩定的的政治局勢，形成動盪不安，發生人道危機的威脅也越來越大。

根據非洲安全研究中心（Institute for Security Studies）和平與安全研究計畫的負責人Stephanie Wolters，「剛果明年的情況將會很慘烈。剛果現在的人道危機已經和葉門及敘利亞程度相當，並且持續惡化當中。該區域的不安與動盪四起，接下來只會越來越分裂與血腥。」

近年來最慘 聯合國維和部隊剛果共和國遭襲擊 至少15死