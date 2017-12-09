【全球首例】帛琉旅遊新規定　入境前須簽「環保承諾」

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）外交部昨（8日)深夜，發布新聞稿表示，帛琉總統府6日頒布行政命令，自7日起，移民官員將在所有入境帛琉的外國旅客護照內頁，蓋上「帛琉誓詞（Palau Pledge）」入境戳章。

​旅客須於欄位上簽名，表示同意在帛琉旅遊期間，「願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾」，才能獲准入境。

帛琉政府希望藉此做法，宣導帛琉倡議海洋資源永續發展理念；另外，這項措施主要目的，是為帛琉後代子孫留下友善良好生活環境，特別邀請帛琉當地孩童參與設計「帛琉誓詞」內容。

上圖即「帛琉誓詞（Palau Pledge）」入境戳章，旅客須在長方形框內簽名。 翻攝palaupledge.com

帛琉當局同時拍攝影片，解釋為何帛琉會成為全球第一個、要求旅客簽署環保誓詞才准入境的國家。

這部名為「巨人」的影片，暗示外來的遊客像片中的巨人一樣，隨意破壞帛琉生態，因此當地小朋友不願和巨人做朋友。因為當地生態一旦遭到破壞，往往需要好幾年的時間，才能恢復正常。

影片中的巨人，後來反省並改正自己錯誤的行為後，帛琉的兒童，終於和巨人成為好朋友。

外交部提醒，帛琉相關環境法規嚴峻，一旦觸法，可能面臨高額罰金或其他處罰。到帛琉旅遊時，務必遵守當地旅遊及環保規範，共同守護當地生態、愛護地球環境。