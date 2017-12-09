【安全第一】玉山又白頭合歡山降冰霰　追雪車潮湧現

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）冷氣團發威，玉山今(9)日清晨再度降雪。中央氣象局觀測，清晨4時至上午7時，累積降雪量1公分。



中央社引述中央氣象局觀測資料顯示，清晨4時玉山氣溫降至攝氏零下2.8度，溼度高達85%；清晨4時57分，氣溫再降至零下3度，降雪持續到上午7時，累積雪量約1公分。



玉山今年首場降雪是6日中午，中午12時35分至下午1時50分，積雪0.5公分。



除了玉山，合歡山今天也降冰霰。適逢假日，合歡山湧現追雪車潮，交通擁擠。氣象局表示，中午後降雪機率降低很多。



氣象先前預報合歡山、玉山等3000公尺以上高山，今天有降雪機會。由於適逢週休假日，不少追雪族昨(8日)晚間趕在道路管制前，進到海拔高度3275公尺、台灣公路最高點的武嶺等候降雪。

另有許多民眾則在台14甲線18公里處翠峰管制站，等候清晨放行。



中央社報導指，台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，實施道路預警封閉，不少車輛徹夜在翠峰管制站等候。部分駕駛人並排停車，一度有3、4排汽車違規擠在兩線車道。



南投縣警察局仁愛分局表示，今(9)日清晨7時開放通行，約有200多輛汽車通過翠峰管制站，翠峰到武嶺車多，車速緩慢。



合歡山武嶺凌晨降雨夾冰霰，雖未明顯降雪，但山壁、車頂都鋪上積霰與薄冰，也使不少徹夜等候的追雪族相當開心。



交通部公路總局第二區養護工程處提醒，台14甲線31公里處武嶺到36公里處小風口路段，因夜間降雨夾冰霰，路面結冰，限加掛雪鍊車輛通行。



中央氣象局預報員表示，玉山氣象站今天凌晨4時5分觀測到降雪，截至上午7時觀測資料，積雪1公分。

根據雷達回波，玉山今天上半天都還有數波降雪可能，但水氣下半天減少，中午過後下雪機率降低很多。

圖為玉山排雲山莊6日降冰霰的情形。中央社

玉山國家公園管理處副處長林文和說，排雲山莊清晨5時前開始飄雪，由於排雲山莊到玉山主峰頂步道積雪，非常溼滑、具危險性，勸導山友儘量不要登頂，並請登山客及早下山，以策安全；昨天晚間有82人住宿排雲山莊，經勸導後，目前停留山莊。