〈時評〉中國特色的自由 民主 人權 幽默

自由、民主、人權，是中國人的外來語；幽默也是。所謂橘逾淮為枳，這些洋玩意兒碰上喜歡置入「中國特色」（像習近平在中共19大中就不能免俗地提出「新時代中國特色社會主義思想」這麼個玩意兒）的中國人腦袋瓜後，已扭曲變形成具有「中國特色」的「中國式自由」、「中國式民主」、「中國式人權」與「中國式幽默」了！

2012年3月31日，中國網絡新浪、騰訊微博「被放假」，其評論功能被強制關閉3天，網民慘遭無「網」之災。事發第三天，北京官員大言不慚說：「中國網路全世界最自由！」再看看2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波竟然沒有出席頒獎典禮的自由，就知道所謂「中國式自由」，就是：中國人擁有思想被管控、自由被剝奪的自由！

中國北京外國語大學黨委書記韓震，在2017年11月18日的中共黨媒《求是》雜誌刊登一篇題為「中國才是當今世界最大的民主國家」的文章。只知有「民主」二字，不知民主的定義與要素，不知全民選舉為何物，不懂得數人頭代替打破人頭、以競爭取代鬥爭是民主的ABC的中國，連躋身民主國家都八字沒一撇的中國，「替人民作主」的「中國式民主」，還敢以「當今世界最大的民主國家」自居自視，真是民主世界的大笑話！

今天，只要是60歲以上的台灣人，誰不清楚記得當年只把人當數字而非把人當人的統治者圖像？對蔣介石、蔣經國父子一人獨裁、中國國民黨一黨專政的白色恐怖歲月，誰內心沒有留下深刻的陰影？誰沒看過「匪諜」帽子滿天飛？誰不擔心「人在家中坐、為匪宣傳（或知匪不報）禍從天上來」？在這樣的客觀事實背景下，中國國民黨智庫代表、在台中國人何展旭，竟然在《促進轉型正義條例》正式上路前作最後的垂死掙扎、矇眼捂耳聲稱：「台灣沒有威權時代，怎麼會有轉型問題？」中國國民黨有這樣反智的智庫代表，表示中國國民黨對騎在台灣人頭上超過一甲子的不公不義特權、壓縮迫害異議人士人權等「中國式人權」，顯然還不願意認錯道歉！

中國總理李克強2014年6月18日在倫敦金融城市長官邸，向英國皇家國際問題研究所和國際戰略研究所等兩大智庫演講時表示：「中華民族天生愛好和平」、「擴張的強烈意願不存在於中國人的DNA中」。事實上，中國在南海填礁為島、構築軍事設施，軍機、戰艦一再出沒逼近台灣與日本，與印度在邊疆重兵對峙，與越南在南海海域紛爭衝突不斷，「中華民族天生愛好和平」云乎哉？「擴張的強烈意願不存在於中國人的DNA中」云乎哉？李克強這種「中國式幽默」，週遭國家聽了不是捧腹、莞爾，而是啞然失笑，甚至於毛骨悚然吧？！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）