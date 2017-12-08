《矯正可以不拔牙》 拔牙對身體的影響不容小覷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）擁有一口整齊的牙齒，漂亮又美觀，再加上明星的推波助瀾和社會風氣的改變，牙齒矯正被女孩們視為「變美」的途徑之一，女孩們希望藉由牙齒矯正，讓臉變小、下巴變尖，但傳統的牙齒矯正多數需要拔牙，以創造空間，讓牙齒凌亂的問題可以獲得解決。但根據趙哲暘醫師在【矯正可以不拔牙】一書中提到，拔牙後，雖可讓較少數量的牙齒得以在空間狹小的顎骨上排列整齊，卻可能隱藏著一些危機。

趙哲暘醫師表示，顎骨大小與位置，常常是矯正醫師決定拔牙或不拔牙的關鍵。面對狹小的顎骨、或是不理想的上下顎骨相對位置，為了獲得理想的臉型，通常只好妥協，以拔除牙齒的方式，讓較少數量的牙齒得以在空間狹小的顎骨上排列整齊，甚至透過特別設計的拔牙方式，讓上下顎骨相對位置不理想的狀況，稍微獲得改善。

但拔除小臼齒後，雖然牙齒排列整齊，或是暴牙狀況改善了，可是舌頭活動空間卻可能因此變得不足，進而壓迫到咽喉氣道的空間，長期影響呼吸能力，甚至可能造成打鼾與睡眠呼吸中止症。

此外，【矯正可以不拔牙】一書中也提到，根據研究指出，牙齒與身體器官之間有著密切的關聯。一旦有牙周疾病、蛀牙蛀到神經、填補過銀粉，甚至被拔除，都可能對相應器官造成影響。牙齒與對應的器官之間像是有連通管一樣，能量能互相傳遞：牙齒能量增加時，器官能量減少；器官能量增加時，牙齒能量降低，非常神奇有趣。

本文節錄：【矯正可以不拔牙】一書