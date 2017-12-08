MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店　榮獲2017世界奢華酒店大獎

國際上被公認為豪華酒店最高榮譽成就的「世界奢華酒店大獎（World Luxury Hotel Awards）」，日前於瑞士公佈2017年度獲獎名單，國泰商旅旗下的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店首度勇奪「奢華城市飯店（Luxury City Hotel）」類別之殊榮，也是全台灣三千多家旅宿中唯一獲得該獎項的飯店。

為慶祝並感謝慕軒飯店備獲國內外相關產業評審與旅客肯定，即日起將推出多項冬季優惠住房專案NT$5,313起，邀請旅人親身體驗從入住到退房，慕軒飯店低調內斂、沉穩舒適的細膩服務，在鬧中取靜的市中心營造給每一位旅客渴望慕求的旅程與靜謐安心的空間。

位於台北市敦化南路優越黃金區位的慕軒飯店，離台北101僅一站捷運站之遙，倚著優雅欒樹林蔭大道，室內空間發揮「Less is More極簡美學」的設計概念，以沉穩大器的稀有石材、雅緻內斂的精挑原木、搭配時尚風格的新古典家具，低調中自顯氣度。慕軒飯店更首創飯店業「慕軒金徽禮遇」（MADISON Knight），以客為尊為出發點，為入住的貴賓隨時隨地打點貼身需求及專屬服務，全台灣僅有25位「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙組織認證成員 （Crossed Golden Key），就有高達2位成員於「慕軒大使團隊」（MADISON Ambassador）中服務。

此外，為找回住宿的最基本需求「舒適睡眠」，營造完全緩解壓力、安心入眠的氛圍，慕軒飯店備有全套防蟎抗敏的寢具與十種枕頭選單（獨立筒工學記憶枕、竹炭健康枕、天然水漱石枕、護頸枕、舒壓美腿枕...等）、特調香氛Antibac2k空氣清淨球、專屬睡眠音樂與畫面的電視頻道，也隨時備妥眼罩耳塞與美腿機，並搭配國際飯店品牌所使用百年名床「席伊麗名床」（Sealy），所有貼心入微的關懷，盡力減低影響睡眠品質的任何因素，呈現從夜晚到清晨窩心至極的舒眠環境。