黃豆製品雌激素過多 易導致乳癌？食藥署駁斥謠言

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）對於素食者來說，黃豆製品是取代肉類蛋白質的主要來源之一，除此之外，黃豆富含許多營養成分，而含量最高的是異黃酮(Isoflavones)，其結構類似哺乳類雌激素(女性荷爾蒙)，也是俗稱的植物雌激素(Phytoestrogen)。但網路上謠傳常常吃黃豆此類含植物雌激素的食物，容易性早熟，甚至會得乳癌，這是真的嗎？

食藥署表示，黃豆富含的異黃酮(Isoflavones)，俗稱大豆異黃酮。大豆異黃酮是一種天然植物性化合物，其結構類似哺乳類雌激素(女性荷爾蒙)，也是俗稱的植物雌激素(Phytoestrogen)。然而大豆異黃酮實際上僅佔黃豆的0.2~0.4％，代表1公斤的黃豆所萃取出來的大豆異黃酮，最多僅約20-40毫克，而腸道吸收率僅有20%。因此食用黃豆必須達到相當多的量，才有機會攝取到較多的大豆異黃酮。

另外，食藥署說明，植物雌激素與動物雌激素作用機制不同，無法發揮與動物雌激素等同的作用，攝食植物性雌激素，也不會直接增加人體中動物雌激素的含量，因此攝食黃豆與性早熟、乳癌並無關聯，曾有部分研究文獻反而指出黃豆可能會降低乳癌風險，因此黃豆與癌症之間的關聯仍有待更多研究證實。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。