主流出版社發行人：台灣是兩岸三地唯一享有出版自由的地方

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台灣就是把民主自由的鑰匙，能打開黑暗的東亞。」近年往返台美進行民主研究的中國異議人士余杰日前指出，香港銅鑼灣書店事件後，台灣幾成為華人異議人士出版書籍的亞洲唯一據點。

余杰多本著作都與主流出版社合作，包括「刀尖上的中國：透視中國的五十道窗」、「螢火蟲的反抗：這個世紀的知識分子」等，主流還出版了諾貝爾和平獎得主劉曉波的書籍。主流出版社發行人兼社長鄭超睿在接受中央社採訪時表示，台灣是兩岸三地唯一享有出版自由的地方，要珍惜這種精神；此外，從每年圖書出版數量來看，台灣可是大國。

鄭超睿是野百合學運的成員之一，退伍後曾任立委助理，還在自由時報所舉辦的台灣重返聯合國徵文比賽中拿下社會組第一名，一度有機會步上記者之路。過去的書寫經驗令他知道，出版是影響社會的重要力量。

鄭超睿因為參加野百合學運，也很關注中國的六四學運，心中對中國的民主化一直有期待，而他與余杰之所以認識，全因兩人都是基督徒，在一場朋友的聚會上結識，他表示，台灣也走過威權時期，當時世界也很關注台灣的人權議題，在海外的台灣人也不斷書寫，讓世界認識台灣，並讓台灣人可以從海外獲知一些資訊。如今角色置換，台灣有能力了，當然也要為世界盡心力。