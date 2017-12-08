調查：小孩長的矮 鮮奶喝太少 恐是家長錯誤觀念造成

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）「望子成龍、望女成鳳」是每個父母對孩子的期許，不只在學業、成就上，還包含身高，尤其是父母皆不高情況下，父母們更是不放過任何一個能助小孩長高的方法。醫師表示，鮮乳富含鈣質和優質蛋白質，是孩童生長發育的重要營養素，但據最新調查顯示，近八成五的學童一天攝取不到1.5份奶，而且喝較少鮮乳的學齡孩童與喝較多者相比真的較矮，父母們不容忽視！

台灣營養基金會最新「2017學童奶類攝取情形調查」出爐，本次調查蒐集北中南1-6年級共1252名學齡孩童，結果顯示，不僅有近八成五孩童鮮乳每天喝不到1.5份，其中更有四成孩童一天喝不到一次鮮乳，甚至有近一成整周都沒喝。「柚子小兒科」院長陳木榮醫師指出，鮮乳是補充鈣質的良好飲品，而鈣質是孩童維持骨骼正常發育的重要營養素，若長期鈣質攝取不足恐進一步影響身高發育，家長需正視！

台灣營養基金會執行長吳映蓉說明，孩童每日應攝取800~1000毫克鈣質，每天兩份鮮乳即可攝取六成左右鈣質，再加上其他飲食就可達到每日建議量。但根據國健署調查孩子鈣質攝取不足的比率達99%，十多年來未見改善，家長多半認為是孩童偏食、外食或喜好含糖飲料擠壓乳品造成，但本次調查卻指出家長對鮮乳攝取量竟都有錯誤觀念。

吳映蓉解釋，有些家長雖知道鮮乳是鈣質良好來源，但因為沒有正確鮮乳攝取觀念，因此存著「有買就盡到責任」的心態。另一方面，調查也顯示本身沒有飲用習慣的家長，其孩子有七成也因此沒有每天喝，顯示家長行為會顯著影響孩子飲用鮮乳的行為。

吳映蓉說，國小孩童每日建議攝取1.5份乳品，每份奶的份量約為240ml，也就是約一個即飲新鮮屋的量。除乳品外，透過均衡六大類飲食補足每日所需營養，再把握孩子成長發育的黃金時間，加上充足良好的睡眠、適度運動與日曬，即能掌握孩童成長關鍵。