《立體書不可思議》闔上一本書　翻開一條隧道

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 臺北報導）立體書（pop-up book）最早誕生於13世紀的英國。最初，立體書是提供成人使用的資訊處理工具，在中世紀的歐洲則被應用在天文、醫學等專業領域，直到18世紀中期，專供兒童閱讀的立體童書才逐漸面市。

除了一般讀者熟知打開書頁會跳出折頁的立體書外，還有一種如隧道般的立體書稱為「隧道書」，從書頁最前端看到最末頁，就宛如立體的劇場場景，前後景深層層分明。

▲《紐約世博隧道書》THE NEW YORK WORLD'S FAIR

紙藝：Elizabeth Sage Hare & Warren Chappell

出版：The New York World's Fair, 1939

史上第一件隧道書的實際發明者已不可考，目前只知道在1820 年代的英國倫敦已經出現隧道書，只是當時的名稱叫做「偷窺書」（peepshow book）。而「隧道書」這個名稱則是來自1843 年慶祝英國倫敦泰晤士隧道（Thames Tunnel）開通而出版的偷窺書紀念品。因為隧道書拉開後的形狀和隧道一樣，從此偷窺書就被稱為「隧道書」（tunnel book）。

隧道書的關鍵元素雖然採用安格布萊希特兄弟的鏤空景片，但畢竟是書，必須要能夠收合起來，所以隧道書的創始人利用現代稱為「風琴摺」（accordion fold）的摺紙方法來取代硬梆梆的木箱。

簡單來說，「風琴摺」就是把紙張按照一定的寬度連續正摺和反摺（也就是摺紙裡的凹摺和凸摺），最後摺疊成像扇摺的波浪形，是現代最常用來摺商品目錄或傳單的摺法。

立體書既是書，也是精妙的紙藝品，《立體書不可思議》作者楊清貴集結22年來的珍藏及研究，以專業收藏家的淵博知識，引領讀者穿越立體書近八百年的時空。除了古今各類立體書經典一次盡收眼底，立體書的形式和技術演進歷程也有精闢的解說，為讀者打開另一番奇妙的藝術視野。

本文節錄：【立體書不可思議】一書