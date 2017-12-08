〈時評〉民進黨應放慢轉型正義腳步



促進轉型正義條例正式完成三讀，台灣民主之路再寫下一項新里程碑。不過，由於條文影響層面甚廣，政府在推動時，必須考量各界觀感，避免讓在野黨以為是針對國民黨窮追猛打，反而導致轉型正義遭受更多質疑與挑戰。



根據促轉條例的內容，重點是在推動各種轉型正義的工作，包括開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不公、還原歷史真相等工作，其中，也規定凡出現在公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治者的象徵，都要改名或移除。



因此，中正紀念堂首當其衝，再其他根據統計，包括全台196條中正路（街）、19條介壽路（街）、10條經國路（街），30所以中正、5所以介壽為名的學校，還有127億枚以有蔣中正為肖像的硬幣，都可能被列為更改的對象，影響層面相當廣泛，若是未謹慎處理，很可能轉型正義目的尚未達到，反倒勞民傷財，造成社會對立。



要順利推動轉型正義，首要任務是取得社會各界信賴，且在不影響目前生活下，慢慢推展，畢竟這是一條漫程的旅程，不必急就章，甚至造成族群撕裂。因此，在選擇促進轉型正義委員會的成員時，要盡力蓋括各方勢力和代表外，且應透過時間潛移默化，逐步達到轉型正義的任務。



除了中正紀念堂要改名外，行政院已出面說明，一些以中正為名學校、街道，不必要改名外，就是要避免製造紛爭與困擾，這部分在法條上有解釋空間，因此，可以不必強加推動。但是，硬幣上的肖像，明顯符合促轉條例的規範，只是要不要更改貨幣的樣式，其實可透過接下來的改版逐步達成，沒有必要急著一步到位，全面翻新。



促轉是一項嚴肅的工程，過去台灣因為缺乏公平正義，造成許多政治受難者，如今，還原這段歷史的過程，要記取過去的教訓，不要讓自己成為新的迫害者，這樣才能讓台灣的轉型正義得以伸張。