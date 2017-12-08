艋舺青山宮大拜拜 百年遶境盛大展開 

（台灣英文新聞 / 鄧佩儒 台北採訪報導）擁有百年歷史的艋舺（今萬華地區）青山宮大拜拜（廟會）於週四（7）下午盛大展開，除了青山靈安尊王的領銜，傳統習俗裡大家耳熟能詳的八家將、七爺八爺、陰陽司等，皆在鑼鼓喧天的音樂演奏及震天價響的鞭炮聲中，浩浩蕩蕩地展開遶境遊行。

為期三日的遶境遊行由前兩日的「暗訪夜巡」揭開序幕，從青山宮出發，分別遶境南萬華及北萬華裡數十座宮廟、爐主與頭家（多由在地贊助企業擔當），而最後一日的「正日」將是最為盛大及熱鬧的慶典，屆時，繞境隊伍會繞行整個萬華地區，除了青山宮的神轎、神祇代表以及軒社的陣頭，其他宮廟也將加入助陣，還有台灣在地特色的歌舞表演、電子花車等，為整個莊嚴肅穆的大拜拜遶境增添一股嘉年華的歡樂氛圍。

眾神帶領的遶境遊行，旨在為萬華地區的民眾緝捕兇神惡鬼、驅逐邪穢，以及帶來平安。然而大拜拜的另一個重頭戲，莫過於家戶為了感謝神明過去一年的庇護，而舉辦的流水席。

不過，在老艋舺人黃先生的眼裡，現在的流水席已不如過去「澎湃」了，「以前是家家戶戶都會準備食物飲料，現在就比較少了。」

擁有約莫一甲子的大拜拜經驗，黃先生說，他從小時候就開始參加廟會了，「那時後都是阿媽帶來青山宮的。」

除了有像黃先生這樣的在地人，每年持續參加這類地方大事，近年來廟會除了保有原本的宗教意義，其傳統文化價值也逐漸受到重視，因而吸引越來越多的年輕人加入遶境遊行的行列。

像是現場就不難看見教授帶領著一批學生來做實地研究，甚至也有外國人共襄盛舉。

來自英國的丹尼爾（Daniel Spiller）便是其中之一。身穿一襲青山宮黃色制服，背包上懸掛一打各地宮廟的平安符，丹尼爾說這已經是他第四次參加青山宮大拜拜了。

丹尼爾回憶，五年前第一次在高雄看到宮廟遶境，「我覺得很奇特，有好多活動混合在一起，像是家將，我喜歡他們跳舞的樣子，還有三太子等等。」

在台灣教書的丹尼爾，閒暇時喜歡到處旅遊參觀宮廟，他身上的青山宮制服就是因為跟宮廟成員變成朋友，朋友送他的。他還經營一個網站，專門討論台灣的宮廟及神明。

根據歷史學家研究，青山宮所供奉的青山靈安尊王（青山王）軟身神像，是在1854年由來自中國泉州的移民帶來艋舺。

不過，青山王的影響力很快便擴散至艋舺地區泉州移民之外，因為當時的人們普遍相信，是青山王弭平了原本猖獗於台北城內的瘟疫，雖然真正的原因，可能得歸功於日治時期衛生條件的改善，將是廣設澡堂及公廁等。

而青山宮大拜拜的習俗，則是使於1905年，雖然在日治時期及國民政府統治時期，廟會或多或少遭受官方限制，但近年來，宮廟活動的文化價值開始受到重視及推廣，像是文化部便於2010年將青山宮大拜拜列為國家無形文化資產之一。

另外，近年由大拜拜延伸出來的艋舺青山祭，則有獨立樂團輪番表演，更是增添青山宮大拜拜周邊活動的熱鬧氣氛。

今年，青山宮更是與時俱進，除了在Google Map上提供青山王的即時座標定位，讓想前來親身體驗大拜拜的民眾，能夠隨時掌握遶境隊伍的位置，對於無法親臨現場的民眾，青山宮的臉書（Facebook）也有現場直播。

以上照片由鄧佩儒／台灣英文新聞拍攝