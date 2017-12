(臺灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導)根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)對中國銀行所做的壓力測試(stress test),超過八成的銀行無力承受衝擊。

根據根據《BBC》報導,自從2011年,針對中國經濟體對於金融衝擊,以及後續散播的對抗能力報告以來,該組織就表示對於此全世界第二大經濟體不平衡的擔憂。

根據IMF,北京當局不應該繼續著重於追求成長,而是應該加強金融管制,並改善銀行的金融體質。

雖然中國的四大銀行(中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行)皆擁有足夠的資本以因應金融衝擊,其於較小型的商業銀行似乎無力承受衝擊。

根據IMF的調查,即便已經符合巴賽爾協議III(The Basel III Accord)中對於銀行資本的基本要求,33家擁有超過190億美元資本的銀行中,有27家銀行皆必須提高資本量。

該組織今年十月就已經提出警示,表示其認為中國對於債務的依賴正以危險的速度成長。

根據IMF的報告,中國過去幾年許多投資是透過債務融資來實現,從而享有強而有力的成長,且為了維持高成長率,穩定社會秩序及就業率,各級地方政府紛紛擴增信用,並出資保護面臨倒閉的企業。

中國企業的負債已經是國家GDP的1.65倍。

報告指出,雖然觀察到相關政府單位已對此採取行動,但該組織依舊認為中國應該更全面調整其經濟政策。

IMF組織的貨幣與資本市場部門副部長(deputy director of the IMF’s Monetary and Capital Markets Department)Ratna Sahay表示,「我們建議中國政府放下對於GDP成長的執著,同時對於各種國營事業的檯面下保證相助(implicit guarantees)也應該謹慎小心漸進的移除。」

該組織同時也對於中國金融性商品市場快速發展的事實提出警告,表示其有很大的可能因為過於快速的成長而成為金融體制內潛在的風險。

IMF認為,若要有效控制由創新性金融性衍生商品所帶來風險,不同政府管制部門與人員之間更緊密的合作是不可或缺的關鍵。

國際貨幣基金組織:中國金融體制隱藏高度風險