（臺灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）德國最大在野黨德國社會民主黨（Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD）經過黨員投票後，決定願意在特定條件之下，開啟與總理梅克爾（Angela Markel）所屬聯盟黨（CDU/CSU）之間的聯合政黨協商。

昨（7）日SPD在首都柏林舉行黨員大會，會議期間黨員投票，以壓倒性的結果退回拒絕與總理梅克爾舉行聯合政黨協商的動議。

這代表該黨的領導人將可以選擇在特定的條件之下與CDU/CSU開啟組合聯合政黨協商，或是以正式或非正式合作的方式，默許CDU/CSU以少數政黨之姿執政。

會議期間，黨主席舒爾茲（Martin Schulz）表示，如果要使SPD願意開啟組成聯合政黨協商，必須保證開始規畫實施更加強而有力的社會安全網絡，以及全面去除煤炭發電。

舒爾茲表示除了增強社會安全網絡以外，SPD也希望看到政府提高對於學術以及工業教育的投資，並同時將綠能源（green energy）納入施政目標。

去除煤炭發電是必要的道路，而後如何將該產業釋出的人力調派至其他產業，會是政府重要的任務。

同時，他也提出希望歐洲可以在未來的八年之內，形成「歐洲聯盟合眾國」（United States of Europe）。

舒爾茲表示，歐洲聯盟合眾國若要形成，必須透過各國簽訂憲政條約（constitutional treaty）。

「該憲政條約將結合各國共識，並涵蓋人民一切的公民權益。納入此憲政條約將是成為會員國的先決條件，而不願意接受此條約的國家將自動被摒除在歐盟之外。」舒爾茲表示。

此舉不僅將受到總理梅克爾的挑戰，更勢必受到歐盟其他國家領導人的質疑。

自從上個月CDU/CSU與自由民主黨（Freie Demokratische Partei, FDP），以及綠黨（Greens）組成多數聯合政黨協商破局後，德國就已陷入了停滯的政治僵局。

德國最大在野黨表示與梅克爾組聯合政黨意願與條件