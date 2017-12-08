萬里海岸造林　慈心基金會啟動「水源寶植樹盆」

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 財團法人慈心有機農業發展基金會將於12月10日發表「 水源寶植樹盆(簡稱水寶盆)」專利技術，為海岸造林尋求解決方案。 活動當日將和台北大學、和泰汽車及扶輪社在於新北市萬里區員潭溪景觀橋旁的海濱休閒區域植樹共同種下1,500株樹苗，預計逾400人參與。

慈心基金會自2015 年起，主動與政府部門合作，參與艱鉅的海岸造林工作。 面對海岸造林缺水，加上烈日、強風的困境，致使樹苗生長困難、 成林速度緩慢。基金會種樹團隊程禮怡等4位國際認證樹藝師， 參考國外種樹各種技術，提出方案並與仁舟社會企業合作， 研發專利環保的「水源寶植樹盆」技術，尋求成功的解決方案。

經歷一年在萬里、台西等海岸造林的試行，面臨大旱、強風、 暴雨等考驗，過程針對海岸地區的各種極端環境不斷改善設計後， 水寶盆技術已趨於穩定，終於在今年底可供全台海岸正式使用。基金會期望透過這次的活動，除了帶動技術、育才及企業認養，形成海岸造林生態網路， 更呼籲大家一同守護永續家園。

慈心基金會種樹專案總監程禮怡表示， 水寶盆技術是以東方元寶形狀為靈感來源， 藉此以盆上蓋將雨水或人工補水收集到盆中貯存， 並以棉繩毛細原理導水到土中，持續給予樹苗水分， 讓幼苗得以持續成長。

程禮怡說，盆體可避免陽光直射樹苗所在的土壤、 防止儲水散失、同時減少強風直襲及堆沙， 讓樹苗不僅有穩定的水源，更提供穩定的生存環境， 提高樹苗的存活率及成長速度，使成林的速度加快。同時， 水寶盆技術可大量節省後續人力澆灌、除雜草等維護成本。 而水寶盆採用環保材質，使用後約一年內可自然分解， 不造成環境額外的負擔。

程禮怡表示，為防止不同面向的風面侵襲，以及兼具綠美化的考量， 在該地區的植樹計畫，將選擇耐風、 且同時具景觀性的植栽作為前陣，例如日本女真、台灣海棗、 千頭木麻黃等兼具防風及景觀的樹種。後方則會種植草海桐、 海檬果及北部濱海特色的朝鮮紫珠等，作為優美生態樹種。 兩塊地的種植策略將提供該地區海岸防風、防沙及景觀綠美化， 一方面守護萬里海岸及聚落的安全。

基金會自2017年， 已陸續於台灣6縣市種下了10萬棵樹，從點到面超過30公頃。 面對種種困難與挑戰， 基金會仍堅持尋求人與自然和諧相處的解決方案， 期望帶動產官學民，為美麗的地球盡一份責任與使命。