禁藥風波2024奧運恐停舉重項目　台舉協：不可能

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）國外媒體報導國際奧林匹克委員會盯上舉重項目奧運選手，要求重新檢驗2012年倫敦奧運舉重選手更多儲存藥檢樣本，近年也陸續追回涉及類固醇選手的獎牌，美聯社報導，2024巴黎奧運舉重項目恐面臨被踢出的風險，這對屢在該項目拿獎牌的台灣而言，衝擊甚大。

2020年東京奧運仍將保留舉重項目，但參賽選手名額減少64人，並取消一個男子競賽項目。

舉重早在1896年、第1屆奧運就已被列入創始競賽項目，女子組直到2000年雪梨奧運才被列入正式舉辦項目。自1984年洛杉磯奧運以來，台灣在奧運舉重項目共包攬3金、2銀、2銅，且2008北京奧運至今，台灣連3屆奧運都有金牌入袋，包括2008年的陳葦綾，以及2012倫敦與2016里約奧運雙金女將許淑淨，若國際奧會將舉重將奧運項目中剔除，對台灣舉重來說無疑是項嚴重打擊，也將對台灣的奧運獎牌數造成衝擊。

對於停辦說法，中華民國舉重協會秘書長張安義接受中央社訪問時直言：「不可能。」

國際奧會還未宣布最後結果，但張安義認為，舉重已經列入奧運正式項目這麼多年，且全球有超過180個會員國在推廣舉重運動，如果這項運動從奧運中拿掉，不僅對台灣，對全世界發展舉重的國家都是打擊，他並強調：「現在藥檢技術這麼進步，就連2008年吃藥的都揪得出來，哪有運動員和國家敢再吃藥。」

體育署競技組組長洪志昌則表示，舉重是台灣奧運金庫之一，當然不樂見這項運動從奧運中剔除，不過他強調：「就算舉重真的被摒除在2024奧運必辦項目，也不會影響台灣對舉重運動的發展與人才培育，況且距離2024奧運還有約7年的時間，眼前還有2020東京奧運要準備，我們的步伐不會因此受到影響。」

中華奧會秘書長沈依婷表示，舉重被剔除在奧運舉辦項目的可能性應不高，她指出，國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）之前曾說過，從2008至2012奧運有10%的舉重選手使用禁藥，因此未來將考慮減低2020東京奧運與2024巴黎奧運舉重項目的選手參賽配額，因此應不至於把舉重從奧運項目中拿掉。