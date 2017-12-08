守護動物友善大地 里仁啟動綠色保育新潮流

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 里仁公司與慈心基金會7日在台北舉辦綠色保育新價值說明會，而這項「綠色保育」計畫是由林務局與慈心有機農業發展基金會於2010年展開合作，以不施化肥農藥，提供生物覓食、棲息的友善環境，營造農田生物多樣性的概念進行推廣。

慈心基金會表示，為了進一步帶動整體產業鏈的支持，里仁公司也積極投入通路的實質力量，與慈心有機農業發展基金會並肩攜手，從契作、收購、商品開發到消費者教育，帶動起社會大眾的參與。讓消費者成為支持農友轉作的動力，共同撐起復育在地田間生態鏈的遠大使命。

里仁副總經理韓敬白表示：「以行動支持生態保育說來容易，做起來卻步步難行，但里仁辦到了。」轉作初期，未施農藥化肥的蔬果產量不定、品質不一，被一般加工廠視為規格不符，對加工生產的標準程序而言更是一大挑戰。

慈心基金會說，以紫斑蝶芒果青為例，因芒果成熟期不定，增加採摘人力及運輸安排的難度，果粒大小多樣，也加重人工削皮﹅去籽﹅切片的作業時間，全賴與廠商對農產品背後理念的認同，才成就得來不易的產品。累計至今，里仁收購代表性綠保產品數量，菱角達到330公頓﹅土芒果超過125公頓，開創出另類綠色產業力。

里仁副總韓敬白表示，里仁仍將持續透過多元方式喚起消費大眾以購買力，支持在地生態的復甦，以此成為有機農業政策與農友最堅實的後盾。

隨著環境永續及食安議題日益受到重視，全球投入有機及友善生產的人數及耕地面積不斷擴增，國內政府單位也積極地推動有機農業促進法，希望以友善土地、農業與生態共生等多管齊下的方式，共同維護台灣農業環境。里仁推出「守護動物、支持綠保好物」的商品優惠活動，即日起至12月12日止，在全台132家里仁門市及天天里仁網站同步展開！