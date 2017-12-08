台菲投保協定7日簽署　台商投資菲律賓保障更多

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）第23屆台菲部長級經濟合作會議周四（7日）在菲律賓舉行，雙方簽署台菲投資保障協定，加強保障雙方投資人，這也是台灣在新南向國家中，第一個完成簽署的投保協定。



台菲投資保障協定（BIA）周四在菲律賓馬卡蒂市都喜飯店簽署，由駐菲代表林松煥、菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）代表簽署，經濟部次長王美花與菲律賓貿工部次長羅多佛（Ceferino Rodolfo）見證。

​協議簽署有段小插曲，由於有媒體提早讓協定簽署曝光，中國向菲提出抗議險流產，經代表處等各方協調，雙方在周四完成簽署。

​事實上，台灣與菲律賓的投資保障協定早在25年前就簽署，但已不合時宜，須因應時代變化與時俱進。林松煥表示，新簽的版本與舊版完全不同，經濟部希望可在新南向國家中發揮帶動作用。

在雙方共識下，投保協定細節暫不對外公布，但官員向中央社透露，重點是法規透明化、平等對待投資人、擴大適用產業、爭端解決保護機制，及發生暴動意外時透過政府力量與對方交涉。



經濟部長沈榮津在台商餐會表示，這是台灣在新南向國家中，第一個完成簽署的投資保障協定，讓台商更放心投資、布局菲律賓，也盼帶動雙方經濟發展，共創雙贏。



菲律賓台商總會總會長林在良表示，菲國政府在許多產業對外商設限，包括最高持股40%的規定，讓許多台商發生投資糾紛，除了商會及駐菲代表處外，多半求助無門，這樣的情況可望減少。



菲律賓台商總會名譽總會長謝世英表示，未來台商若在菲律賓發生投資糾紛，申訴時將有法源根據，為台商帶來更高的保障。



