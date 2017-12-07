喔熊帶路小旅行 12月四大主題遊程週週出團 

(台灣英文新聞/ 廖秋煌 台北報導) 12月是喔熊的誕生月，也是喔熊上任「交通部觀光局 超級任務組組長」屆滿四週年的大日子。喔熊組長特別規劃「喔熊帶路小旅行」活動，將化身成領隊，帶領大家一同體驗四大主題遊程。

12月6日賞花遊喔熊帶領團員欣賞韓劇般的蕎麥花海，手做蕎麥麵，品嘗二林葡萄酒，在田尾公路花園單車漫遊、並認識襪子的製程。

遍地開滿白花的蕎麥田，每年的１１月中到１２月，是二林三寶之一～蕎麥開花的季節。彰化二林是農業大鎮，主要生產蕎麥、薏仁及葡萄，此地有２０家合格的葡萄酒莊，堪稱全台酒莊密度最高區域，各酒莊皆擁有自己的葡萄園與自家獨特的釀製方法，酸、甜、澀味有各自的比例，部份酒款則特別針對台灣人偏甜少澀的口感喜好來釀製，整體的葡萄酒品質並不輸國外紅酒。這趟遊程讓大夥一同了解二林葡萄酒香淳的秘密及蕎麥麵的製作體驗。

「田尾公路花園」是全國最大型，不用收費的大花園，看花、賞花，沿路三點六公里園區內有１４０家業者提供不同特色，有盆花、鮮切花、盆景、園藝資材、綠化苗木等五大類，近年來朝向農業休閒觀光發展，並推動田尾公路花園形象商圈，目前有多家園藝店除了販售花卉盆栽外，也提供餐飲服務包括養生花草餐、花草簡餐、香草肉包、香草花茶、花草冰棒、喝花酒、還有歐式花園咖啡小店，也提供遊客玩花卉ＤＩＹ，讓遊客在賞花、買花之餘又別有一番風味。

12月13日喔熊帶路採果趣，喔熊將介紹一位料理女神給團員認識，她將陪團員逛市場並教作創意水果餐。團員也將去採有機蔬果並到卓蘭大峽谷一遊。

12月20日的喔熊帶路美食趣，喔熊將帶領團員品嘗公館美食紅棗餐，手做精油滾珠瓶，之後並參觀稻草編織藝術。好消息報您知，這一遊程尚有名額，有興趣者請上此一網站報名。

12月27日的喔熊帶路手作小旅行，將帶領團員到宜蘭，在農場上放鬆做屬於自己的手工書，享受自然芬多青的仁山植物園，並漫步在梅花湖，散策在湖邊小徑。

喔熊帶路小旅行熊粉限定彩繪遊覽車，以2018海灣旅遊年為意象主題

.喔熊組長與粉絲享用美味的午餐

蕎麥麵DIY及葡萄酒品酒體驗合影

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熱情的熊粉送上生日禮物給喔熊組