當藏品遇上商品 美術館遇上生活工場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）藝術品以及美術館或許對想親近它們的一般民眾來說，有點距離又有點沉重，國立臺灣美術館首度與國內居家用品龍頭生活工場合作，將國美館典藏之藝術家作品轉化設計為生活家飾，推出「House of Games-大孩子的藝術嬉遊」系列新品，讓藝術變成可以摸、可以抱、可以坐的傢俱及家飾。

今（7）日下午國美館於中和環球百貨生活工場旗艦店舉辦新品發表會，由國美館蕭宗煌館長主持，生活工場王追智藝術總監以及本次家飾設計公司同心圓設計張伊增總監均出席，現場並由知名舞蹈家張逸軍帶領觀眾揭開此次系列新品的面紗，並用肢體表現藝術創作的思維觀點，同返童心的嬉遊場域。

蕭館長表示，國美館長期致力於臺灣美術的推展，近年積極推動臺灣藝術史重建，透過藝術銀行將國內藝術家作品推介到公共空間及駐外使館，此次更將藝術家的創作轉化，帶入日常空間，提升全民生活美學。

生活工場致力於探索美學融入生活家居、家飾的創意，王追智藝術總監表示本次的合作將藝術品轉化為日常中觸手可及的用品，將更能為提升身心靈舒適的居家場所激發各種想像。同心圓設計張伊增總監則說，本次設計結合藝術畫作與工藝設計，讓畫作從平面一躍來到每天晨起坐臥的居家用品中，以平易近人的姿態演繹多元生活風景。

「House of Games-大孩子的藝術嬉遊」包含七項系列家飾，以劉國松、陳庭詩、蕭勤、袁旃、李錫奇、鍾佩芩等6位具國際知名度、個人風格特色的臺灣藝術家作品，以遊趣童心與大人味幽默的方式打造檯燈、邊几、時鐘、野餐盒、躺椅等7件獨具創意的居家單品。

「House of Games-大孩子的藝術嬉遊」雙品牌系列家飾新品即日於中和環球百貨生活工場旗艦型門市獨家推出，並搭配新品搶先85折優惠活動。全系列新品預計12月中旬至12月底於「生活工場」重點門市以及官方購物平台正式發售，並同步85折優惠活動。商品及活動詳情請上國美館(www.ntmofa.gov.tw)及生活工場官方臉書粉絲頁(https://www.facebook.com/Workinghouse.tw/)查詢。