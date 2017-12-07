富邦證優秀經理人吳仁傑 金融交易專家 成功領導股債團隊

在證券公司的組織中，股權及債券交易部門通常分屬不同領域，各自發展業務，少有合作及融合機會，但在富邦證券卻是例外，在金融市場督導吳仁傑資深副總領導管理下，富邦股權及債券交易部門是業界少數合作融洽的典範，因此今年不但個人獲選「經理人月刊」2017年「100 MVP經理人 組織創新獎」，其所帶領的債券團隊亦獲得國際知名期刊「財資雜誌(The Asset)」台灣最佳台幣債券投資機構殊榮，顯示出經營管理與團隊的優異表現，獲得國內外媒體肯定。

榮獲今年度100 MVP經理人吳仁傑，原負責操作股權衍生性商品的金融市場部，於權證、可轉債、ETF交易業務方面已有良好成績。2014年下半年，接下重建債券自營業務之任務，立即透過各項管道聘僱優秀人才，逐步建立台外幣債券交易平台，於短短一年半時間，完成台債、國際債券、外債、IRS、美債期貨交易平台及系統建置，成功掌握市場波動行情，交易績效顯著，對公司貢獻良多。

能夠帶領團隊屢創佳績，於短期間達成公司任務，吳仁傑認為並非個人功勞，歸功於整體團隊的共同合作，好的團隊是要讓大家感覺在同一條船上，不分你我，上下同心協力，團結一致，共同為組織目標努力，就能發揮組織最大動能，獲得最佳績效。其所帶領的金融市場部及債券部雖分屬不同市場領域，但兩個團隊於業務上互補及合作，營運支援單位亦不分彼此，同時跨領域支援股權及債券業務，除增進工作效率外，亦可學習不同領域的專業知識，有助於提升同仁實務經驗及自我價值實現。

面對詭譎多變的金融市場及越加開放的法規環境，吳仁傑對金融交易前景仍秉持謹慎樂觀態度，市場越變化，交易工具越多元，專業技術能力更強大，有信心帶領團隊迎向未來市場的挑戰。