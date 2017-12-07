富邦開心練跑團 健身紓壓好解憂

2017臺北馬拉松將於12月17日盛大開跑，跑者們備戰進入倒數計時！富邦金控貼心設計「富邦開心跑」系列練跑活動，今(6)日舉行最終場次，富邦悍將球星林哲瑄和Fubon Angels擔任活動嘉賓驚喜現身，現場氣氛熱鬧歡樂，林哲瑄更分享自己的運動暖身撇步，讓跑者們開心迎接賽事挑戰！

為了替2017臺北馬拉松做暖身，富邦金控特別規劃「富邦開心跑」練跑活動，針對生活壓力特大的三個族群設計主題跑活動，11月15日的「單身練跑團」邀請到演員謝佳見擔任嘉賓、11月22日的「上班族練跑團」由富邦悍將吉祥物Frankie擔任嘉賓。每場練跑活動也都邀請力格運動健護中心的專業教練團隊指導專業跑步知識，並帶領暖身及放鬆操。前兩場練跑團活動，累計已吸引超過300位人參加，展現滿滿的正向活力！

「富邦開心跑」今天舉行最終場次「考生練跑團」，鼓勵辛苦的考生們一起來練跑，健身、紓壓一舉多得！富邦金控更特別邀請到富邦悍將球星林哲瑄和Fubon Angels擔任活動嘉賓，讓現場考生超驚喜！林哲瑄和Fubon Angels在終點，為跑者們加油打氣，並近距離和大家進行互動遊戲，熱鬧氣氛high翻全場！林哲瑄也分享自己運動暖身的經驗，期許大家都能一同安全、開心地享受運動樂趣！

富邦是台灣最支持體育的企業之一，馬拉松更是富邦長期關注的體育項目。富邦自2009年開始贊助臺北馬拉松，不僅成功帶動台灣健康路跑風氣，更讓各國馬拉松跑者充分領略臺北城市魅力，促進臺北城市行銷。除支持賽事之主辦外，富邦金控及子公司更透過「雲端馬拉松」、「公益衫認捐」、「校際盃接力賽暨名人公益路跑」等各種活動，積極推動路跑活動之風氣。在富邦金控及臺北市政府之帶動下，臺北馬拉松曾創下十萬人參與的驚人紀錄，成為台灣及亞洲地區最受重視的馬拉松活動！

12月17日臺北馬拉松賽事當天，富邦金控也將於臺北市政府前北側廣場，設置「富邦正能量補給站」。跑者們憑參賽號碼布入場，可享用能量補給品(限量提供)，還有賽後舒緩操教學，邀請所有跑者前來，讓富邦「為你加油」！