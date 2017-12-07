中華電信攜手新創USPACE打造共享車位平台

中華電信創新腳步持續加速，搭上全球共享經濟熱潮，與「2017 Hami軟體開發大賽」創新應用APP組冠軍USPACE攜手合作，透過APP結合智慧地鎖設備，打造共享車位物聯網平台。USPACE藉由中華電信NB-IoT技術與IoT大平台，能有效將接收到的車位使用資訊與數據加以應用，以創新、革命性的營運模式，解決車位不足的問題，除了可減輕維運成本、掌握與控制遍布各地的地鎖設備，也可讓車位主透過共享機制創造獲利。中華電信未來將透過IoT大平台協助政府與企業運用至未來交通規劃等範圍，並持續扶持新創產業成長茁壯，攜手引領台灣產業進步。

中華電信自主研發IoT應用平台，致力提供多元應用、安全便利的物聯網服務予消費者。同步積極布局NB-IoT網路，以適應移動性低及低傳輸速率的應用場景，同時簡化終端的複雜度、降低終端功耗，提供新興多元的物聯網應用，引領台灣市場跨入物聯網新世代。

中華電信看好USPACE的經營理念與創新應用，於USPACE甫獲得「2017 Hami軟體開發大賽」創新應用App組冠軍旋即洽談合作。此次中華電信與USPACE研發團隊聯手，結合低功耗廣域網路(LPWAN)物聯通訊網路基礎建設，成功打造出「USPACE NB-IoT智慧物聯地鎖」，中華電信IoT大平台與窄頻物聯設備進行通訊整合，成功實現對NB-IoT智慧物聯地鎖的即時數據蒐集與監控，在系統後端有效即時監控車位狀態與精準的使用大數據。透過中華電信所開通的NB-IoT 網路，每個地鎖可將其開閉鎖與電力值等狀態資料直接回報給IoT大平台作即時監控和紀錄，不需再經其它設備進行網路連線，IoT大平台也可以隨時接受控制命令，對其納管的地鎖發出控制訊號。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理指出：「中華電信多年深耕與致力於NB-IoT物聯技術的研發與Gateway佈局，以及全網備妥NB-IOT之應用環境，達到即時即地的全面監測，讓物聯技術造就更多新的應用模式，更顛覆傳統物聯網的生態，這次與新創公司USPACE合作，就是最好的案例。中華電信未來將持續努力，支持台灣新創團隊發展，藉由合作激盪創新火花，以建構物聯網完善生態圈為目標，創造物聯網更廣泛多元的應用。」

USPACE宋捷仁執行長表示：「USPACE身為共享車位領導品牌，不僅著眼國際市場與對接各方資源整合（閘門、監控、門禁、捲門），透過結合中華電信的NB-IoT應用，使用政府授權的專屬物聯網無線通訊頻段，因而不用擔心使用非授權頻譜所造成的訊號干擾問題，也能夠在策略佈局上有大幅領先的優勢。今年第四季，從台灣開始，USPACE將顛覆全球共享車位品牌的物聯網營運模式。」

中華電信透過NB-IoT網路支援及物聯網通訊技術，分毫不差地匯集客戶使用的數據於大平台資料庫中，並串接了各種即時資料讓AI透過演算，讓所有的使用軌跡集結成龐大的資訊，加以分析與應用於更精進的平台，未來將有益於交通規劃與建置之數據，回饋政府與社會大眾，實踐中華電信服務社會大眾，永遠走在最前面的品牌精神。