臺灣期交所勇奪FOW 2017年「全球年度交易所」殊榮

臺灣期貨交易所(期交所)於國際獎項評比中再傳捷報，以優異表現，取勝共同入圍的全球各區域年度交易所，勇奪FOW 2017年國際獎項(International Awards)之最高榮譽「全球年度交易所(Global Exchange of the Year)」最大獎，這是期交所繼9月獲得2017「亞洲資本巿場獎項」(Asia Capital Markets Awards)之「年度交易所」獎項後，再度於國際舞台，大放異彩。

12月6日在倫敦舉行的FOW 2017年國際獎項頒獎典禮中，期交所首先取勝香港、新加坡及日本等亞洲主要交易所，獲頒亞太區年度交易所(Exchange of the Year, Asia-Pacific)獎項，之後，更再與歐洲、美加、中南美等各區域年度交易所得主，分別為歐洲區之歐洲能源交易所(EEX)、美加區之芝加哥商業交易所(CME)、中南美區之巴西交易所(B3)，競逐「全球年度交易所」獎項。因期交所商品研發、資訊科技乃至國際合作之卓越成就，成功脫穎而出，贏得此殊榮。期交所劉董事長受獎時，受到所有與會人士歡呼喝采，劉董事長致詞時表示期交所得獎，絕非僥倖，期交所從商品多樣化、到國際業務拓廣，再到系統效能提昇，不僅帶動巿場持續維持一定規模成長，更大幅吸引國際，外資比率達到歷來新高。此外，期交所並展現了其雖身為區域型交易所的地位，且在各大型交易所環伺的全球市場中，扮演不容忽視之舉足輕重的地位。

FOW成立超過30年，總部位於英國倫敦，為國際肯定之期貨與選擇權研究統計機構。FOW國際獎項係由全球衍生性商品領域專業人士組成之委員會進行評選，深受全球各大衍生性商品交易所、結算機構、銀行、期貨商及資訊公司之認可與重視。FOW每年分別於9月在亞太及中東、非洲等區域選出一家年度交易所，年底時再於各區域交易所得主中，包括歐洲、美加、中南美及亞太地區，再遴選一家交易所，頒予最高榮譽獎-「全球年度交易所」，以表彰在商品研發、資訊科技及國際合作中整體表現最為卓越者，本次期交所能夠獲評審委員青睞，擊敗強勁的競爭對手，不啻肯定期交所對台灣期貨巿場的耕耘，成果豐碩，亦具有一定國際指標意義，象徵期交所具有國際級交易所的地位。

劉董事長也表示，期交所榮獲「全球年度交易所」大獎，主要歸功與多家國際交易所策略聯盟推出國際合作商品，建立與全球主要經濟體之連結，包括與日本交易所(JPX)及印度國家證券交易所(NSE)合作推出TOPIX及NIFTY 50指數期貨，更與芝加哥商業交易所(CME)攜手上巿標普(S&P 500)及道瓊指數期貨；另一方面將行銷觸角也擴展全球，授權德國交易所(DBAG)於海外地區行銷期交所行情資訊等。此外，期交所致力提供交易人更多元化的商品，在過去一年來推出全球首檔人民幣匯率選擇權及歐元兌美元期貨、美元兌日圓匯率期貨。此外，更與國際接軌成功推出夜盤交易。而提升交易效能之第5代交易系統也適時推出，凡此均有助提升期貨市場之整體表現。台灣期貨巿場近年來的蓬勃發展，展現了無限潛力及商機，全球投資人不僅應持續關注，更應積極參與台灣資本市場。