菸檳不只是致癌物 更是缺牙、植牙失敗的元兇之一

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）香菸和檳榔對健康的危害人人皆知，多年來醫學界一再提倡「預防口腔癌，從拒絕菸檳開始」，但大部分的人都把它當成過目即忘的口號。今（7）日國民健康署、心理及口腔健康司與中華民國牙醫師公會全國聯合會、臺灣牙周病醫學會、中華民國口腔顎面外科學會共同召開記者會，再次呼籲口腔健康的第一步，就是勇敢「向菸檳說不！」

菸害高居全球第2大致死因子，在台灣平均每20分鐘就有一人死於菸害。而國際癌症研究總署2003年也將檳榔子列為第一類致癌物，即便沒有紅、白灰等添加物，內含的檳榔素、檳榔鹼都會產生致癌物質；兩者有害物最直接傷害的就是口腔健康。

我國每年口腔癌發生人數約計7,000人、死亡人數近3,000人，吸菸、嚼檳榔者罹患口腔癌機率較一般人高出很多，據研究指出，吸菸者罹患口腔癌的機率是一般人的18倍，嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人的28倍，吸菸又嚼檳榔者罹患口腔癌的機率則提高至89倍。

此外，吸菸不僅傷害呼吸系統，還是導致牙周病的高危險因子，國外研究指出吸菸者的牙周破壞程度是未吸菸者的2至8倍，罹患牙周病的風險是未吸菸者的2.82倍。若忽略有牙周病初期症狀，將導致掉牙、引發全身系統性疾病，甚至影響牙周病治療與植牙的成功率。

口腔健康是身體健康的重要根基之一，中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會主委黃明裕醫師提醒：「吸菸對口腔疾病的影響小至牙齒染色，大至牙周病、口腔癌，卻因為初期沒有明顯疼痛狀況，而普遍被國人忽略。想要避免口腔疾病，最重要的還是拒絕菸品、檳榔等危險因子，並注重口腔清潔，定期檢查就能及早發現、及早治療。」