「第24屆台菲經濟聯席會議」7日在馬尼拉盛大舉行

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）由中華民國國際濟合作協會與菲律賓商工總會共同主辦之「第24屆台菲經濟聯席會議」，於今年在馬尼拉市舉行，作為配合政府推動新南向政策系列活動之一。我代表團由本會菲律賓委員會楊克誠主任委員（美德向邦醫療集團董事長）率領產官學者共計56位，團員包含紡織業新光吳​東昇董事長、綠能/節能、金融、物聯網、重工、營造業者。

團員12月6日出發赴菲，出席「第24屆台菲經濟聯席會議」、參加商務洽談及進行參訪活動。我代表團預計12月7日上午先行參加於Dusit Thani Hotel舉行之商務洽談，與菲國業者進行一對一洽談，中午出席我經濟部沈部長榮津主持之「台商座談會暨午宴」，與旅菲台商交流，下午出席「第24屆台菲經濟聯席會議」。

由於近幾年台菲經濟聯席會議均在台北舉行，距離上次於民國96年組團赴菲出席會議，已隔10年之久，菲方亦顯特別慎重，費心安排。

我代表團7日上午先行參加於Dusit Thani Hotel舉行之商務洽談，與菲國業者進行一對一洽談，中午出席我經濟部沈部長榮津主持之「台商座談會暨午宴」，與旅菲台商交流，下午出席「第24屆台菲經濟聯席會議」。

「第24屆台菲經濟聯席會議」由楊克誠主任委員與菲律賓商工總會馬卡蒂​分會會長Dra. Luzviminda Jose（新任菲中經濟協進會會長）共同主持，並邀請出席「第23屆台菲部長級經濟合作會議」，我經濟部沈榮津部長及菲​律賓馬尼拉經濟文化辦事處副代表Hon. Gilberto F. Lauengco蒞會指導，我駐菲律賓代表處林松煥大使及菲律賓商工總會董事Ms. Alegria Limjoco（明年新當選的菲律賓商工總會會長）亦與會致詞。台菲雙方預計160位出​席會議。會後菲律賓貿工部長Hon. Ramon Lopez邀請我方全體代表出席當日的晚宴。

本屆會議討論議題分別為「農業及食品產業」、「綠能／節能產業」、「金融」及「經商便利化促進投資貿易」，我方特邀請國立臺灣大學生物資源暨農學院盧虎生院長、新北市綠色能源產業聯盟陳啓彰理事長、雲豹能源科技股有限公司譚宇軒執行長，以及中國輸出入銀行葉琦音副理，分別針對「台灣農業生物經濟」、「台灣綠能設備技術對東南亞國家及產業影響」、「太陽能發電的現況與未來展望」，以及「運用輸出入銀行金融服務促進台菲貿易往來」發表專業觀點，菲方亦報告該國最新投資環境與商機，以提供兩國業者最新訊息，拓展合作商機。

此外，會議當日新北市綠色能源產業聯盟並於場外安排產品展示，12月8日菲律賓商工總會安排代表團參​訪新克拉克綠城(New Clark Green City)，以及邦板牙省聖西蒙工業區(SanSimon Industrial Park, Pampanga)，前者是菲律賓國營基礎建設管理機構(Bases Conversion and Development Authority, BCDA)最大的土地發展項目，占地總面積達到9450公頃，該項目將打造成為國內第一個智慧，抗災的綠色城市。代表團將透過實地考察，發掘合作商機。

本會與菲律賓商工總會自1984年簽訂雙邊合作協議起，即透過舉辦雙邊經濟合作會議作為兩國企業界溝通管道及合作平台，對推動台菲經貿交流與​實質關係之發展極有助益。

菲律賓經濟近年發展快速，過去5年平均超過6.5%，國際貨幣基金（IMF）預測，今年菲律賓國內生產毛額還能成長6.9%，明年繼續提升到6.9%。作為距離台灣最近的新南向國家，菲律賓人口高達1億，內需潛力極大，人口年輕且消費力驚人，使消費占GDP高達73％，拓展菲國內需市場已是台灣新南向的一大商機。2016年菲律賓為台灣第10大貿易夥伴，2017年1-9月台菲雙邊貿易總額達89.51億美元，較去年同期成長17.44%，台灣出口到菲律賓為71.56億美元，台灣從菲律賓進口為17.95億美元。在我政府11月開放對菲14天免簽後，以及台菲投資保障協定的簽訂，將有助於菲律賓民眾對台灣的瞭解，並進一步促進兩國經貿關係大幅成長。

菲國總統杜特蒂於去年當選後，致力整頓治安、扶貧，現在則開始拼經濟​，以經濟團隊推出「杜特蒂經濟學(Dutertenomics)」策略，改善菲律賓基礎建設，提供更佳商業及投資環境，並與台灣推動的新南向政策具互補性。新南向政策目的為增加台、菲人民教育和文化交流合作，台灣享有優勢高品質項目，例如：農業、養殖業、公共運輸、垃圾處裡、LED技術及中小企業合作等。新南向政策與杜特蒂經濟學接軌，將是菲國政府與台灣未來重要的戰略機會。

「第24屆台菲經濟聯席會議」於12月7日在馬尼拉盛大舉行