全球最大星巴克於上海奢華開幕

（台灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）星巴克將在中國上海開設目前為止全世界規模及占地面積最大的分店。

此一分店為星巴克近年推出新概念系列的店鋪，首次於美國境外設立據點。星巴克表示，該系列商店旨在提供顧客一種多元、更加沉浸其中（immersive）的嶄新體驗。

全店占地面積將近2,800平方公尺，並將設有三個咖啡吧檯。其中一個咖啡吧檯全長近27公尺，也將會是截至目前為止全世界最長的咖啡吧檯。咖啡吧檯將提供給顧客由雲南省普洱種植採集的咖啡豆，所烘培製成的咖啡。

而為了因應中國傳統上對於茶飲的需求，此家位於上海的分店亦將提供各式茶飲，並打造由3D印製材料為建材的吧檯。

同時店內將附設一間僱用超過三十名廚師及糕點師的烘培坊，提供給顧客各式餐點與麵包糕點。

根據美國《CNN》報導，第一家此系列商店於2014年在星巴客家鄉西雅圖開幕，而其大小只有此間上海分店的一半左右。

根據星巴克官方網頁所透露，此間上海分店將會是首次星巴克將「擴增實境」（augmented reality）融入於商店當中。顧客可以將智慧型手機指向商店的各個角落，螢幕上即會顯示製作咖啡的各階段步驟。

根據星巴克執行長舒爾茲（Howard Schultz）表示，星巴克起初於1999年剛進入中國市場時，由於民眾尚未了解並接受咖啡，並沒有受到討好。然而時至今日，星巴克已經以極快速的進度在中國市場擴展。根據《CNN》報導，星巴克希望在2021年前完成在中國境內設立5,000家分店的目標。目前美國境內總共約有11,100家分店。

然而星巴克曾經受到批評，被指控在中國市場設定的價錢直接比美國國內高上將近1美元。對此，星巴克於中國及亞太地區總執行長柯佛（John Culver）表示，其價錢反映不同地區的生產成本，並沒有刻意提高價錢。

雖然如此，中國民眾對於星巴克的喜好不減，反而快速提高。根據《ABC News》報導，過去一年全世界星巴克銷售量只有成長3%時，中國市場卻成長將近7%。許多人猜測正是為此，星巴克才選擇將此龐大奢華的分店開在上海。