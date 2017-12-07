研究：在空氣汙染地區運動  比不運動更不健康

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）大家都知道，長期身處在空氣汙染的環境下，對健康可能是很大的負擔。尤其在空污、霾害特別嚴重的都市如北京和德里，空氣品質差到可能影響當地人的生活壽命。

但即使在空氣品質不那麼糟的環境，長期外出接觸空氣雜質還是有可能對健康帶來負面影響，至少研究發現年長者特別是如此。

美媒Quartz報導，5日一篇發表在醫學期刊《The Lancet》、由倫敦帝國學院和北京大學合作的研究，觀察多位60歲以上年長者分別在倫敦海德公園和牛津街散步的數據，發現健康狀況受到散步區域的空氣品質而有差異。

這份研究搜集了139位超過60歲的志願者，約三分之一受測者有輕微的慢性阻塞性呼吸道疾病，三分之一受測者有缺血性心臟病，另三分之一受測者沒有上述狀況。

研究人員請139位受測者隨機在海德公園或牛津街漫步約5公里；研究人員則偵測兩處的空氣品質、黑碳、二氧化氮、精細和超細顆粒懸浮微粒程度。

結果發現，海德公園是較無車流的安靜公園，空氣存在較少汙染物質，受測者在海德公園漫步一整天後，肺部狀況與功能仍十分良好，進入公園的人較沒有咳嗽現象。研究人員甚至發現，在公園散步的人能呼吸得更深，且在散步過後能降低動脈硬度達26小時。

但相較之下，牛津街是充滿巴士和計程車的擁擠街道，在牛津街步行顯然無法對受測者的肺部或心臟帶來任何益處，反而是本身患有呼吸道疾病的受測者在牛津街步行後，呼吸道健康顯得更不良，呼吸變得短促且咳嗽次數增加，肺部功能與動脈硬度的健康狀況也變差。

紐約大學醫學院的研究人員在這份研究旁的評論寫道，空氣中的細小微粒部份來自於燃燒化石燃料如柴油，容易產生化學反應、硬化動脈。研究指出，當醫生在建議年長病患做適當運動如散步時，也該考慮他們通常的活動範圍在哪裡，才不會讓外出運動的習慣變成危害健康的疑慮。

事實上這不是一項樣本龐大的研究，特別是未包含年輕人口的研究，還無法下結論指出「空氣汙染是否對步行者來說是一項重要的考量」，畢竟外出散步還是有很多好處，例如紓解壓力、增強肌肉或改善骨骼密度。