《重定現在》紐約揭幕 臺藝術家剖析地緣政治與台灣歷史

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 臺北報導）台灣藝術家雪克(Shake)個展美東時間12月5日於紐約知名「國際創作暨策展機構」（International Studio and Curatorial Program, ISCP）揭幕，以《重定現在》（Re-Re-Positioning the Present）為題，透過錄像作品道出台灣生存在不同帝國邊緣的歷史背景，並剖析複雜的政治現況。晚間紐約雖然低溫飄雨，仍有眾多藝術界人士受此一特殊展覽主題所吸引，開幕兩個多小時持續不斷湧入參觀人潮。

台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊隱沒帶上，因異質板塊的俯衝作用而產生許多特殊地貌；雪克認為，從地緣政治的角度來看，處於不同政治勢力板塊邊緣的台灣，身分認同如同其地貌，在不同政經、文化意識形態板塊的隱沒作用下成形。

雪克的「隱沒帶」(The Subduction Zone Series) 即是以台灣特殊的地貌與地緣政治歷史為題材，這件作品由「我們的現狀」、「我們的故事」和「我們的組曲」三支短片構成，藝術家沿著板塊交界，分別探訪台北的大屯火山群、橫跨歐亞陸版塊與菲律賓海板塊交界處的花蓮玉里至安通段舊鐵道，以及位於台東的利吉惡地。

在地質學家的眼裡，這些地點是板塊推擠運動的最佳見證；對雪克而言，她思考的是：是否可能藉由這些地貌去想像曾經歷過的政治鬥爭？如何在不同的社會結構、政治制度、思維方式的衝突中找到安身立命之處？如何重新想像自身的狀態？講述自身的故事？

除了地景，雪克也在影片中含納歷史檔案文件、個人記憶、學校活動與文化儀式等敘事元素的建構，進行電影書寫（cinematic writing）的藝術實踐。在另外一件作品《不沈的航空母艦》(An Unsinkable Aircraft Carrier) 中，她聚焦戰後到冷戰這段期間，透過史料檔案勾勒出完整的歷史和法則框架，同時也藉由個人書寫的方式呈現台灣島民反覆被帝國納入又排除的生活經驗。展期至明年2月16日止。