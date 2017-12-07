東南亞國協籃球聯賽 本週戰績排名

(台灣英文新聞/ 粱瑜倩 台北綜合報導) 進入東南亞國協籃球聯賽的第三週，我們來看看目前的戰績排名。

寶島夢想家一共有16名球員，其中有十二位台籍球員、四名外援球員。首場主場賽事將於12月16日出戰菲律賓火焰隊、12月17日出戰去年冠軍香港東方。比賽將會在彰化體育館開打。

第一名：中國南海功夫-- 3勝0敗

中國南海功夫在上週對上馬來西亞猛龍一役以96-81 笑納勝利。外援Anthony Tucker 打破了自己大三元的記錄，在比賽中砍下22分、10籃板和12次助攻。Justin Howard也在同一場比賽中表現亮眼，拿下31分和16籃板。

​第二名： 香港東方-- 2勝0敗

去年的衛冕軍香港東方隊上週對上來自印尼泗水的CLS Knights這場比賽中有激烈的對抗，迫使兩隊打入延長賽。 香港東方在本月8日即將對上泰國Mono Vampires, 10日將對上來自新加坡騰飛之獅。

第三名：新加坡騰飛之獅-- 2勝1敗

新加坡騰飛之獅上週維持火燙手感，在上週對上菲律賓火焰時大勝14分。他們將在本週對上泰國的Mono Vampires 以及去年的衛冕軍香港東方籃球隊。

第四名：Mono Vampires (泰國) --2勝1敗

泰國隊在上週連續拿下兩次勝利。他們在主場擊敗CLS Knights 以及馬來西亞猛龍。 他們更在對上馬來西亞猛龍一役破百，以107-90笑納勝利。

第五名： CLS Knights Surabaya(印尼泗水)-- 1勝3敗

CLS Knights 上週連吃敗仗。外援球員也在上週締造一個全新的ABL記錄，拿下32個籃板。此外，他還貢獻了14分、6助攻、6次進攻籃板和2次抄截。

第六名： 馬來西亞猛龍-- 一1勝2敗

猛龍在上週沒有發揮主場優勢，在上週對上中國南海功夫以及泰國的Mono Vampires 都吃下敗仗。外援Marcus Marshall也因傷勢掛上免戰牌。不過慶幸的是，猛龍隊的下一場比賽是在2018年。

第七名： 菲律賓火焰-- 0勝2敗

火焰上週沒在主場拿下任何勝利。若要打進準決賽，必須先擊敗香港東方籃球隊以及新加坡騰飛之獅。

第八名：寶島夢想家(台灣)-- 0勝2敗

代表台灣的寶島夢想家本週將到越南迎戰在東南亞國協籃球聯賽首次登場的西貢熱火隊。

