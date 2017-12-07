溫馨聖誕節  宜蘭力麗威斯汀推『幸福麗境聖誕公益活動』

充滿幸福氣氛的聖誕跨年佳節即將來臨，今年新開幕的宜蘭力麗威斯汀度假酒店在這溫馨佳節時刻推廣公益，為聖誕節增添愛與溫暖。除了在各餐廳推出聖誕感恩跨年節慶料理外，今年與「台灣世界展望會東區辦事處」合作「10000個紅包、10000個契機」活動，12/1～12/31期間，在飯店館內設有慈善捐款紅包袋，為宜蘭經濟弱勢的孩子募集助學經費；活動期間更推出愛心薑餅屋，每購買ㄧ個薑餅屋，飯店就代您捐出100元投入台灣世界展望會助學行動。誠摯邀請大家共襄盛舉響應愛心公益活動。

此外，為迎接聖誕跨年的到來，宜蘭力麗威斯汀特別準備溫馨繽紛佳節的精緻饗宴，宜蘭最精緻的自助式餐廳-「知味西餐廳」的聖誕跨年夜精選料理特別提供聖誕爐烤火雞、低溫烹調36小時葛瑪蘭豬肉捲、草本羊肉湯、炙燒鱈魚、國王派、薑餅人糖霜餅乾…等，每人NT$1,080+10%起，12/31跨年夜，1F「咖啡酒吧」延長營業時間至24:00陪您瘋跨年！在21:30-24:00等待跨年的活動，更有Live樂團、互動遊戲及指定飲品無限暢飲，伴您度過最難忘的跨年夜。「舞 日本料理」則推出由主廚精選達9道主菜的搭配套餐，特色主菜其中包含蠑螺壺燒、鰤魚幽庵燒、安格斯牛肉蓮根燒、帆立貝柚子味噌石板燒等，讓您與親人好友們共享佳節頂級佳餚，晚間套餐NT$1,380+10%起，讓您的跨年夜充滿無限美好回憶。另推出多款聖誕佳節甜蜜伴禮，包括聖誕樹幹蛋糕、聖誕薑餅屋…等選擇，讓您與家人朋友共度歡慶聖誕跨年佳節。

與家人朋友溫馨同聚聖誕節慶，2017年『幸福麗境聖誕公益活動』，宜蘭力麗威斯汀規劃大型聖誕樹及由點心房主廚團隊手工打造聖誕薑餅屋等節慶佈置特別呈現溫泉飯店鬧繽紛的聖誕氛圍，12月1日至12月31日期間，酒店與台灣世界展望會東區辦事處合作的愛心薑餅屋活動，凡購買一個薑餅屋(NT$680)，就由飯店代替您捐贈NT$100給台灣世界展望會，飯店內並設有「10000個紅包、10000個契機」捐款箱，您可以在酒店館內索取慈善捐款紅包袋，自由投入、捐款參與助學行動，支持宜蘭經濟弱勢學童的教育需求。在12月23日至12月25日期間，宜蘭力麗威斯汀更是舉辦了聖誕歌曲歡樂頌、幸福報佳音、聖誕彩繪DIY及聖誕老公公快閃…等一連串節慶活動，歡迎大家來到宜蘭享受幸福浪漫之旅，獲得愛與歡樂的氛圍。