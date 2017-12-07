日本福島產食品十國調查　台灣逾80%民眾感不安

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 日本311大地震已逾6年，東京大學與福島大學於本(2017)年2月進行一項包括日本在內的10個亞洲與歐洲國家，有關福島縣產食品的風評調查。本(12)月5日公布結果，有高達81%的台灣人民對於福島食品給予「不放心福島縣產的農產品」的回答，位居首位。

據日本福島當地媒體《福島民報》的報導，昨(5)日兩校在東京舉行一場關於福島核災風評受害的懇談會時，公布逾半年以上的國內外調查結果。自今年2月間開始進行的調查，針對10個國家、年齡介於20到60歲約1.2萬名男女，收集到日本國內有效問卷9,489份與國際3,000份。

結果顯示，亞洲人比歐美人對於福島縣產食品仍感到不安，其中以台灣不放心的人數高達受試人口的81%，依序為南韓69.3%、中國66.3%，德國56%，德國55.7%、新加坡52.7、法國39.7%、美國35.7、日本30.3、英國29.3。當然，在海產品和飲用水方面，受訪的亞洲國家還是比歐美國家更不放心。

據東大特聘副教授關谷直於《福島民報》的解釋，由於東南亞、歐盟等國家的進口限制措施已經取消，為消除周邊國家的擔憂，應廣泛告知已建立食品放射性物質檢測系統與結果。

在是否了解福島縣大米進行「全量全袋檢查」部分，有高達67%的英國人回答「不知道」，在俄羅斯則有64.7%。至於回答「聽說過但不相信」的比例上，中國則有41.7%，南韓39%，日本也有22.3%。回到日本境內，對於福島產品的抵制程度已有逐年下降的趨勢，與2013年的數據相比較，「積極避免福島縣產」的福島縣民從過去的28%降為12%，而縣外民眾則從28.1%降至19.8%。