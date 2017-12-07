菲律賓讀者投書　感謝義美在菲國直接招工

【菲律賓讀者克里斯多福利維拉（Christopher Rivera ），6日以英文投書到台灣英文新聞Taiwan News。這位曾擔任校園記者，目前是菲律賓一所私立學校教師的讀者，對於義美食品公司在菲國直接招聘勞工的作法，表示非常欣賞。以下是該讀者投書的全文翻譯。】

義美食品公司最近在菲律賓不同地區 ，進行直接招聘工作，分別是馬尼拉和納卯市，廣泛受到肯定。因為此舉不但幫助菲籍勞工減輕仲介費造成的負擔，也讓他們實現夢想，讓他們的家人可以在菲律賓過更好的生活。

義美食品公司有83年歷史，負責人高志明(Luis Ko)向來重視社會責任，對食品衛生也嚴格把關。我看到台灣英文新聞(Taiwan News)的報導說，義美食品在納卯市，兩天內舉行了一連串直接招聘面試，這是台灣企業在菲律賓的創舉。

之後義美食品相關代表，與駐馬尼拉經貿辦事處(MECO)官員，菲律賓海外就業署(POEA)，還有台灣僑務委員會官員，一起拜訪了納卯市長莎拉杜特蒂(Sara Duterte-Carpio)。

在會晤過程中，義美國際招聘顧問程豫台先生，告訴杜特蒂市長，菲律賓勞工對義美貢獻很大。杜特蒂市長稱，她很希望有機會，再跟義美公司繼續合作，將全力協助義美未來在當地招工。

義美食品在1993年，招聘首批50名菲律賓勞工，現已增加到530人。

義美食品總經理高志明，在接受中央社訪問時表示，這是義美首度透過直聘招工。義美目前移工當中，菲藉佔比約15%。直聘除了可以幫公司省錢，也可以幫員工省錢，何樂不為。

圖為義美公司總經理高志明，日前出席食尚悠遊卡活動並致詞。​台灣英文新聞

我只能說，這方法太有有創意了。如此一來，義美不靠仲介，直接招聘勞工，在財務管理上，是很聰明的作法，可以節省不少成本。

我希望其他台灣企業，也能效法高總經理的做法。雖然外籍移工不斷呼籲廢除仲介制度，要求以政府對政府的方式，直接聘用移工。但台灣大多數企業，仍然依賴仲介聘僱移工。

義美直接招聘外勞的做法，正好呼應了外勞的訴求。這項措施不但贏得菲律賓應徵者的讚揚，也引起英國BBC記者Cindy Su的注意。

Cindy Su在廣播節目中提到，就聘僱而言，義美食品公司的措施，異於其他企業。而且主動呼應移工，要求取消仲介過程的需求。

Cindy Su回想起，她曾經在台灣遇過許多女性移工。她們因為需要錢償還仲介費用，就算遭到雇主性侵，也不敢向外求援。

這也就是為何一群移工團體，在台灣移工聯盟 (Migrants Empowerment Network inTaiwan，​ MENT) 推動下。於9月17日舉行模擬公投，要求廢除仲介制度。因為許多時候移工想留在台灣工作，竟要付出相當高的仲介費。

謝謝義美食品公司，在菲律賓舉行直接招聘工作，響應蔡英文總統的新南向政策，以及菲律賓總統​​杜特蒂，縮小城鄉所得差距的政策。

感謝義美公司欣賞菲律賓勞工的工作能力，肯定他們對義美食品公司業績成長的貢獻。此外也要感謝你們，關注移工希望終止仲介制度的訴求。

你們的愛心及對於移工需求的體恤，使得貴公司83年來，在食品界獲得良好聲譽。 這將有助鞏固台菲關係，同時增進兩國食品業的合作。

圖為義美國際招聘顧問程豫台(左七)一行人，拜會納卯市長莎拉杜特蒂(中，紅衣者)。台灣英文新聞