台南大員皇冠假日酒店發起書香傳愛 幫助偏鄉孩童學習無距離

12月是充滿歡樂且溫馨的月份，聖誕樹、音樂聲、火紅的聖誕紅將冷冷的冬天添加上一絲的暖意，台南大員皇冠假日酒店為了分享更多的溫暖，發起「書香傳愛，偏鄉孩童學習無距離」的活動，由酒店員工帶頭響應，捐出家中完整且適合國小學童的課外叢書，讓台南東山區聖賢國小的孩子，有各界愛心捐贈的叢書，感受社會溫情與充分享受書中的顏如玉與黃金屋。書香傳愛活動自2017年12月1日起至2018年1月31日止。

位於台南東山區的聖賢國小的偏鄉小學，全校1-6年級學生以及幼兒園的幼童，總共才66位學生，遠比市區小學一個年級的學生還要少，校長湯智仁表示，聖賢的孩子大多屬於新住民子女，一旦放學回家之後，很難透過家庭生活獲得更多課業的復習與課外的學習機會，有鑑於此，湯校長希望透過充實校園課外叢書，讓孩子多多利用在校時間，吸收更多的新知。台南大員皇冠假日酒店聽聞此訊，發起書香傳愛運動，希望可以縮短城鄉閱讀差距，用書香廣傳教育愛，嘉惠偏鄉學子。

由員工帶頭響應之外，也希望拋磚引玉鼓勵各界發揮愛心，從2017年12月1日起至2018年1月31日，兩個月的時間的募書行動，幫助聖賢國小獲得更多課外叢書，讓孩童學習無距離，透過閱讀，打開偏鄉孩子的生命之窗，期許孩子們能夠學習感恩，讓社會充滿愛的正能量。凡捐贈9本以內，贈送酒店L夾；捐贈10本者，酒店即贈送餐飲8折券，捐贈20本者，贈送下午茶1客，以此類推。

以上贈送券限平日使用(週一至週四)，恕不適用於宴會、酒類、外帶與包廂，或與其他優惠並用。凡各機關團體或社會大眾將家中完整且適合國小孩童的課外叢書，整理後每週三下午兩點至四點間，送到台南大員皇冠假日酒店ㄧ樓禮品店，將會有專人服務收集，並將兌換贈品，鼓勵大家在分享好書之際，也能享受美食之宴。