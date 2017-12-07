台北松山意舍酒店 『Que原木燒烤餐廳』幸福聖誕饗宴

鐘聲敲響，優美的樂曲隨風飛揚，聖誕節腳步接近了。台北松山意舍酒店『Que原木燒烤餐廳』在12月23日起至12月25日期間推出「Que響叮噹 幸福聖誕饗宴」豐富的繽紛聖誕餐點，套餐主菜有「美國Brandt自然肋眼牛排」、「伊比利豬」兩種選擇，搭配半隻波士頓龍蝦海陸兼備十分豐盛，每套只要新台幣1,800元，就能在裝潢雅緻的高樓景觀餐廳與珍愛的情人與親友共享美饌。除此之外，在23日當晚還特別邀請到蕾茉莞手鐘二重奏為大家帶來耶誕音樂禮讚，動人旋律讓人沉醉其中，感受浪漫耶誕氛圍！

繽紛聖誕豐富美饌 海陸雙饗溫馨大餐

台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳使用西班牙進口百萬等級烤爐來炙燒新鮮食材。此次聖誕節套餐菜單安排豐富多元，提供原木燒烤主菜美國Brandt自然肋眼牛排6oz與伊比利豬兩種選擇，搭配波士頓龍蝦半隻上桌，海陸雙饗大快朵頤。自然肋眼牛排為獨家由美國進口的365天榖飼自然牛，肉質鮮嫩多汁，經烤爐大火燒烤過後表面焦脆，外酥內軟煙燻香氣十足；來自西班牙的伊比利豬，擁有大理石般的美麗油花，不僅肉質鮮美還帶點淡淡核果香氣，極具風味；前菜香煎鴨肝佐紅酒洋梨，鴨肝口感獨特入口即化，搭配著爽口的紅酒洋梨一起食用，非常挑動味蕾；燒烤波特菇波菜溫沙拉佐低溫火雞肉與炙燒帝王蟹肉南瓜湯，每口都是多層次的美味。最後甜點端上的是經典法式傳統聖誕甜點，法國頂級巧克力栗子蛋糕，由苦甜巧克力淋面製成外衣，配上口感微甜的栗子幕斯蛋糕與新鮮草莓，可愛模樣十分討喜，這樣貼心的菜色安排，在寒冷冬季期間尤其讓人感到幸福溫暖，隨餐還提供自製手工核桃麵包、咖啡與茶，相當超值。

Que耶誕響叮噹 手鐘獻奏平安臨

為了增添聖誕節歡樂氣氛，在平安夜來臨前夕，Que原木燒烤餐廳於12月23日當天晚間7點，特別邀請到台灣手鐘棒鐘協會合作演出，由王怡慧與吳世華老師所領軍的蕾茉莞手鐘二重奏與台北松山國小棒鐘樂團，將會帶來由手鐘與棒鐘演奏的多首聖誕組曲，在平安夜來臨前與親朋好友團聚在Que，伴隨著明亮而餘韻不絕的手鐘樂音，一邊享受美食一邊分享生命中的小故事，共同祈求來年的幸福平安。

台北松山意舍酒店『Que原木燒烤餐廳』交通便捷，位於捷運松山站旁，廣受歡迎的饒河夜市、五分埔、浪漫的彩虹橋，都在酒店步行距離範圍內，餐廳景觀坐擁基隆河岸美景，用餐空間舒適宜人，今年的聖誕節就與親朋好友們一起在Que渡過吧！