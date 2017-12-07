《時代》年度封面人物巧思   一名未露面者的勇敢與沉默

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）有別於去年的封面人物是被指控曾有性騷擾醜聞的美國總統川普，《時代》雜誌今(2017)年的封面人物標題為「打破沉默者」(silence breakers)，揭露一群勇敢參與#MeToo運動，說出自己曾被性侵或對抗性騷擾經驗的女性。其中，《時代》雜誌的封面照片藏有一項大膽無畏的設計。

美媒Quartz報導，《時代》雜誌讚揚#MeToo這項全球運動，#MeToo鼓勵受害者勇敢說出性侵或性騷擾的過往經歷，群起對抗仇女的社會結構。

《時代》表示，「那些不分種族、階級、職業，在世界各角落生活著的男男女女，願意打破沉默、挺身而出。他們可能在加州庭院裡工作、紐約市中心飯店的櫃檯旁、或在歐洲國會裡工作。他們是這項運動的一份子，沒有正式名稱，卻擁有一股聲音。」

因此今年的《時代》封面讚揚許多被看見或不被看見、但願意站出來倡導這項運動的女性，更選了5位知名人物做封面照片。

這五人包括首位公開指控好萊塢名製作人韋恩斯坦(Harvey Weinstein)性騷擾的美國女演員Ashley Judd、揭發Uber性騷擾與性別歧視文化的女性工程師Susan Fowler、發起「我們說夠了」活動、揭露加州政壇性犯罪案的美國政治遊說者Adama Iwu、指控電台主持人性騷擾的流行小天后Taylor Swift，以及墨西哥移民工作者、曾遭性侵的採草莓工人Isabel Pascual。

封面照片上除了這五人，值得注意的還有一位未露臉、只露出手臂的人，許多人紛紛在網路上猜測這名人物的身份，但這其實是《時代》雜誌刻意設計的巧思。透過不露面的人，代表著世界上數以百萬曾遭受性騷擾或侵犯、卻尚未挺身而出的「沉默者」，他們可能害怕遭到報復、擔心失業、不為家庭接受或其他理由而不敢露面，但他們有著同樣的經歷。

《時代》雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)解釋，「你在封面上看到的這位女性，其實就是我們都在談論的社會大眾，可能是某國一名醫院工作人員，擔心自身安危而不敢出面。」

事實上，在#MeToo運動後，越來越多女性站出來指控數年前或數十年前被性侵的經歷，但同時有許多人質疑，為何不在當時就說出來。這些質疑反映了性別歧視的社會眼光，不相信女性的言論，更甚者忽視了這個由男性權力主宰的社會，才會讓性侵事件一再得逞、又一再被原諒，而只處罰那些「試圖挑戰男性權威」的人。

封面照片中這位未露面的人，似乎在回應上述那些質問，那些質疑性騷擾根本不是什麼大事、那些責怪沉默女性是弱勢者或可以被忽略的人。

而《時代》雜誌透過這次封面照片傳達出兩個強而有力的訊息，首先，要遏止這些糟糕的事件再次發生；其次，明白你身旁的女性都是強壯、勇敢且值得你所有的尊重與尊敬。