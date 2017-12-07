(臺灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)為強調澳洲是個多元包容的國家，以及反映國內多數支持婚姻平權的民意，雪梨政府今年跨年活動決定以LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人群體）為慶祝主題，獻上「彩虹瀑布」煙火秀。

今年的雪梨跨年煙火秀計畫於5日公布。根據《澳洲廣播公司》報導，結合科技效果的彩虹瀑布煙火秀耗資700萬澳幣（約1億6300萬新台幣），跨年夜當天「彩虹瀑布」將從雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）磅礡瀉下。​

本次煙火秀總監福蒂（Fortunato Foti）表示，這場跨年煙火秀將是澳洲歷年來規模最盛大的一次。

估計今年跨年夜，全球將有10億人一同觀賞精彩壯麗的煙火秀，並替澳洲當地帶來1億3300萬澳幣（約31億1920萬新台幣）的經濟效益。

此外，周一（4日）澳洲憲法法院裁定，其民法中異性雙方始得結婚的法律違憲，經過修訂民法的程序後，2019年1月起，澳洲將成為世界上第26個同性婚姻合法的國家。

在澳洲憲法法院裁定婚姻平權後，這場彩虹瀑布煙火秀顯得格外有意義。

雪梨市長墨爾（Clover Moore）說，今年底的煙火秀將向全世界展現，雪梨的兼容並蓄。對長期被歧視的LGBTI朋友們而言，這也會是值得歡慶的時刻。

雪梨將以彩虹煙火 迎接婚姻平權新年