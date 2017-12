印尼自拍獼猴　榮登動保團體PETA「年度風雲人物」

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 動保團體封為「年度風雲人物」納魯托(Naruto)是隻生活在印尼森林裡的獼猴。咧嘴而笑,模樣呆萌,一張自拍照就出現在英國攝影師斯萊特(David Slater)的相機裡,更傳遍全世界,也因為這張「萌」照讓動保團體與攝影師雙方展開多年的版權訴訟。

綜合媒體報導,事發於2011年英國攝影師斯萊特在印尼蘇拉威西島上的熱帶雨林保護區設置了相機,不料被獼猴 (macaca nigra) 納魯托拿來擺弄、把玩,並好奇的按下快門自拍了幾張照片。斯萊特後來將這些照片放到出版的書籍中,便引發動保團體「善待動物組織」 (People for the Ethical Treatment of Animals,簡稱PETA)的關注並提起訴訟。

動保團體認為,納魯托應該被宣告為照片作者及所有人,並且應該獲得自拍照的所有收益。但攝影師斯萊特回應,雖然納魯托是拿了他的照相機自拍,但他本人才是相片的所有人。畢竟那些拍攝設備是他架設的,而他當時也只是遠離了幾分鐘,回來時就發現相機被獼猴拿起來把玩和自拍。這宗長達2年的版權訴訟案於今(2017)年9月達成庭外和解。斯萊特同意把往後所有收益的25%捐給保護獼猴的慈善機構,為印尼黑冠獼猴的棲息地盡力。