跟進遷移以色列駐處？ 外交部：不考慮

（台灣英文新聞 ∕ 鄧佩儒 台北採訪報導）美國總統川普（Donald Trump）在昨（6）日宣布承認耶路撒冷（​Jerusalem）為以色列（Israel）首都，並且準備遷移大使館，不僅引發巴勒斯坦（Palestine）當局嚴正抗議，世界各國多警告此舉對於調解以巴問題有害無益，至於是否要和美國一樣選邊站，台灣外交部不表態，但表示目前不考慮遷移駐以色列代表處。

李憲章今（7）日表示，外交部目前不考慮將駐台拉維夫台北經濟文化辦事處遷移至耶路撒冷，「固然以色列有這樣的主觀認知，但我們和世界絕大多數的國家一樣，都把代表處設立在特拉維夫（Tel Aviv）。」​

對於媒體詢問外交部是否同意耶路撒冷為以色列首都，李憲章說，「對於以色列與巴勒斯坦雙方歷史上的糾葛，我們不做任何評論。」

李憲章指出，外交部對於川普的宣布相當關注，除了請駐美國代表處密切了解，也請亞太司等相關駐館，隨時注意我國與以色列及相關阿拉伯世界國家的動態及互動。

李憲章表示目前領務局對以色列發布的旅遊警示層級不變（灰色警示：提醒注意），但後續會根據當地情況，並參考其他國家宣示旅遊警示的狀況，作必要的調整。

外交部提醒，近日在耶路撒冷及鄰近地區的城市可能會有示威及抗議遊行，呼籲國人若有規劃至當地旅遊或洽公，須隨時注意當地情況，避免前往人潮聚集的地方。