（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長賴清德今天表示，促轉條例規定行政院下設促轉委員會，促轉會的組成攸關轉型正義是否成功，後續由政委羅秉成負責督導，力求最短的時間內協助委員會到位。
立法院5日三讀通過促進轉型正義條例，規定行政院下設促進轉型正義委員會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。
行政院發言人徐國勇上午在院會後記者會轉述，賴清德在院會中表示，促轉條例是台灣邁向民主新頁的里程碑，對深化自由民主的價值有深刻的意義。不僅是政府對台灣人民的承諾，更是社會所期待的重大改革法案之一。
賴清德表示，促轉條例完成立法後，轉型正義的工作將進入另一個新的階段，轉型正義相關規劃、推動事宜，將由行政院設置二級獨立機關「促進轉型正義委員會」。
賴清德說，促轉會的組成至關重要，攸關轉型正義是否成功，由羅秉成負責督導，儘速依通過的法案內容研提促轉會委員名單、組織法規、預算事宜等，進行相關籌備工作，力求在最短的時間內協助委員會到位，以回應民眾對落實轉型正義、迎向和解團結的高度期盼。1061207
賴清德：促轉會儘速到位 羅秉成督導
（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長賴清德今天表示，促轉條例規定行政院下設促轉委員會，促轉會的組成攸關轉型正義是否成功，後續由政委羅秉成負責督導，力求最短的時間內協助委員會到位。