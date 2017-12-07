哀掉法國貓王　巨星殞落為何影響如此深？

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 法國傳奇樂壇歌手，也是首位搖滾巨星強尼哈立戴(Johnny Hallyday)，本週三在巴黎住家，因肺癌結束超過半世紀的音樂生涯，享壽74歲。

綜合哈芬登郵報(the Huffington Post)、《費加洛報》(Le Figaro)、《世界報》(Le Monde)及其他外媒報導，本名Jean-Philippe Smet的他，首次登台表演是在哥本哈根參與「 La Ballade de Davy Crockett」，當時他只有13歲。

1957年，他觀賞了由他的偶像貓王Elvis Presley主演的「Lovin'You」的放映，從此立定志願要當搖滾歌手。1959年12月，他參與「Paris cocktail」時被Vogue藝術總監相中後錄用，那一年Jean-Philippe正式成了大家熟悉Johnny Hallyday。

一生發行約50張專輯銷售超過1億張唱片，單曲、演唱會實錄尚未估計在內。無論經過幾個世代，Johnny Hallyday一直都是那位「年輕人的偶像」。永不疲累的他經常巡迴演出，即使罹患肺癌也不放棄錄音及舞台。他曾說，舞台生涯終止的那天，就是我死去的日子。「國民歌手」辭世消息一出，不少歌迷一早就前往他的住宅外哀掉。

▲粉絲聚集在Johnny Hallyday 住家外，一起掉念這位搖滾巨星。(圖片由美聯社提供)

美國心理學會(American Counseling Association)前執行長David Kaplan表示，哀掉沒有一定的規則。情緒的影響是如此廣又難以控制，我們也無法解釋，但我們也不能把它當作不存在，尤其這些情緒是來自名人的影響。

他進一步的說，我們是在這些名人的身邊長大，我們觀看他們的影片，並且經常聽他們的音樂，我們最終認識了他們。從另一個方向來說，他們就是家中的一份子，尤其是我們最愛的人。如果他們死了，就跟我們的家人離開我們一樣，這些都是我們似曾相識的人。他們的過世會如此觸動我們的情緒，是因為他們是我們心底深處的「迴音」。

他說，我們是群體生活的人，我們需要從各種角度一起度過難關，因為每一個世代的表達方式都不同。無論是聚集在一起還是透過社群媒體，只要有上百人懂或能感同身受，這就有助於走出傷痛。因為，大家只是想知道「我們並非一個人」。我們彼此之間知道，大家都正在為一名巨星的離去而悲傷，這是很有幫助的。

交遊廣闊的強尼，從演藝界到政界都有朋友，尤其與法國前總統席哈克（Jacques Chirac）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy）友好，這位「法國貓王」自60年代起深深影響著法國人民與全球歌迷。對於他的葬禮是否會採取國葬規格，艾里賽宮（Elysee Palace）表示，一切尊重家屬決定。

以下特選出強尼哈立戴自出道以來，發行的幾首經典名曲：

1960年首張專輯« Souvenirs, souvenirs »

1962年« L'Idole des jeunes »

1969年« Que je t'aime »

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