日專家出書分析北韓  指台灣與北韓交情匪淺

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓近期頻頻試射飛彈，國際情勢隨之緊張。日本中俄情勢專家田中健之近日出新書《北朝鮮的終幕》，觀察周邊國家來分析北韓的本質，書中內文卻意外指出「北韓與台灣其實交情匪淺」。

《自由時報》與《蘋果》報導，田中健之在書中提到，台灣與北韓雖無台面上的外交關係，互動層級卻相當高。2001年底雙方成立「台灣朝鮮經貿協會」，2002年2月16日適逢金正日生日，該協會免費提供平壤市民內衣褲等物資，又於平壤開設「事務所」，以存放支援北韓的物資。

而該協會雖然看起來是由企業家所組成，但協會的地址卻是北韓的萬景臺，負責管理此區域的單位，是北韓號稱「五四部」的「人民軍總政治局」，「五四部」事實上就是金正日軍隊資金運籌帷幄的總部。

書中也爆料，當年金正日為了減少對中國的經貿依存度，在2002年初下令，所有對中貿易公司一律轉往俄羅斯。結果造成貿易秩序混亂，增加了中國政府的戒心，也造成金正日對內領導威信減損。

書中也爆料，金正日時期，為了要降低對中國的貿易依賴，2002年初將北韓所有公司的貿易對象從中國改成俄羅斯，造成貿易秩序大混亂，影響社會秩序超過3個月，才不得不取消命令。而此風波除了增加了中國政府的戒心，也讓北韓內部更加懷疑金正日的領導能力。

書中分析，北韓之所以對美國、南韓瘋狂威嚇，是為了要轉移國內焦點，防止他們意識到同為社會主義的中國，經濟走向改革開放，成為成功典範的事實，中國的大國主義對金正日而言是莫大的侮辱。「絕對不可信任中國」更成為金正恩一家三代的遺訓。不過書中所述的相關證據仍待證實。